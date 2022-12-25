Haberler Kimdir AYSU KESKİN KİMDİR? | Aysu Keskin kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

AYSU KESKİN KİMDİR? | Aysu Keskin kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Gelecek sezon Survivor kadrosu şekillenmeye başladı. Aysu Keskin de Survivor kadrosunda yer alacağı duyuruldu. Aysu Keskin'in yaşamı ve kariyeri arama motorlarında araştırılıyor ve merak ediliyor. Peki, Aysu Keskin kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 17:30 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 17:30
AYSU KESKİN KİMDİR? | Aysu Keskin kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezon kadrosu şekillenmeye başladı. Berdan Mardini, Ümit Erdim gibi isimlerin ardından Aysu Keskin de kadroya dahil oldu. Peki, Aysu Keskin kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

AYSU KESKİN KİMDİR?

Aysu Keskin, 15 Mayıs 1990 İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aysu Keskin basketbol oyuncusudur. Daha önce Genç Milli Takım formasını giymiştir. Uludağ Basket Nilüfer BSD takımında forma giyen Keskin 177 cm boyundadır. TED Ankara Kolejliler (K), Ordu Spor Kulübü, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol İhtisas, Bursa BüyükŞehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü, Samsun Basketbol İhtisas, İzmit Belediye Spor Kulübü gibi ekiplerde forma giymiştir.

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