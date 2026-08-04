EKPSS ile kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar için tercih süreci büyük önem taşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih döneminde kamu kurumlarının kadro talepleri doğrultusunda hazırladığı tercih kılavuzunu yayımlayarak başvuruları alacak. 2026 EKPSS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından gözler şimdi tercih tarihlerine çevrildi. Adaylar, tercih ekranının ne zaman erişime açılacağını ve tercih işlemlerinin hangi platform üzerinden gerçekleştirileceğini araştırıyor. İşte EKPSS tercihleriyle ilgili merak edilen ayrıntılar!

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 EKPSS tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Tercih sürecinin, ilgili kamu kurumlarının engelli personel kadro taleplerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile başlaması bekleniyor. Resmi takvim açıklandığında haberimiz güncellenecek olup adaylar tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında gerçekleştirebilecek.

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2026 EKPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte; tercih tarihleri, kamu kurumlarının kontenjanları, kadro ve pozisyon dağılımları, başvuru şartları ve tercih kuralları ayrıntılı şekilde adayların erişimine sunulacak.

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

EKPSS tercihleri, önceki yıllarda olduğu gibi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Adaylar;

T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle AİS'ye giriş yapacak,

Tercih kılavuzundaki kadroları inceleyecek,

İstedikleri kadroları tercih listesine ekleyecek,

Tercihlerini sistem üzerinden onaylayarak işlemlerini tamamlayacak.

Tercihlerin geçerli olabilmesi için belirtilen süre içerisinde elektronik ortamda onaylanması gerekecek.

KİMLER EKPSS TERCİHİ YAPABİLİR?

2026 EKPSS tercih işlemlerine, geçerli EKPSS puanına sahip olan ve tercih kılavuzunda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar katılabilecek. Adayların tercih edecekleri kadroların öğrenim düzeyi, nitelik kodları ve özel şartlarını dikkatle incelemeleri gerekiyor. Yanlış veya şartları karşılamayan tercihler, yerleştirme sürecinde hak kaybına neden olabileceğinden tercih kılavuzunun ayrıntılı şekilde okunması önem taşımaktadır.