Anadolu'nun köklü şehirlerinden biri olan Sivas, tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve yetiştirdiği önemli isimlerle Türkiye'nin en önemli kentleri arasında yer alıyor. Her yıl 5 Ağustos'ta kutlanan Dünya Sivaslılar Günü de yalnızca Sivas'ta yaşayanları değil, Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarındaki Sivaslıları bir araya getiren anlamlı bir gün olarak öne çıkıyor. Bu özel günde düzenlenen etkinlikler, sosyal medya paylaşımları ve kutlama mesajlarıyla memleket hasreti dile getirilirken, Sivas'ın kültürel değerleri de bir kez daha hatırlanıyor. İşte Dünya Sivaslılar Günü'ne özel kutlama mesajları ve tüm merak edilenler!

DÜNYA SİVASLILAR GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Dünya Sivaslılar Günü, Sivas'a gönül verenleri aynı çatı altında buluşturmayı amaçlayan sembolik bir farkındalık günü olarak kutlanıyor. Her yıl 5 Ağustos'ta sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar, hemşehri buluşmaları ve çeşitli etkinliklerle Sivas'ın tarihi, kültürü ve dayanışma ruhu ön plana çıkarılıyor. Günün temel amacı, Sivaslıların memleket bağlarını güçlendirmek ve bu kadim şehrin değerlerini yeni nesillere aktarmak olarak görülüyor.

5 AĞUSTOS DÜNYA SİVASLILAR GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ

Sivas; Sivas Kongresi'nden halk ozanlarına, zengin mutfağından doğal güzelliklerine kadar Türkiye'nin kültürel hafızasında önemli bir yere sahip. Dünya Sivaslılar Günü de bu mirası yaşatmayı hedefleyen özel günlerden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle şehir dışında yaşayan Sivaslılar, bu tarihte sosyal medya üzerinden hemşehrileriyle bir araya geliyor, memleket özlemini paylaşıyor ve Sivas'ın kültürel değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlıyor.

DÜNYA SİVASLILAR GÜNÜ MESAJLARI

🔺Yiğidolar diyarı Sivas'ın birlik ve beraberliği daim olsun. 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü kutlu olsun.

🔺Nerede yaşarsak yaşayalım gönlümüz her zaman Sivas'ta. Dünya Sivaslılar Günü kutlu olsun.

🔺Tarihiyle, kültürüyle ve insanıyla gurur duyduğumuz Sivas'ın tüm güzel insanlarının Dünya Sivaslılar Günü kutlu olsun.

🔺Sivas sevgisi mesafelerle ölçülmez. Tüm hemşehrilerimizin 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü'nü kutlarız.

🔺Birliğimiz, kardeşliğimiz ve memleket sevgimiz daim olsun. Dünya Sivaslılar Günü kutlu olsun.

İSTANBUL'DA EN FAZLA SİVASLILAR YAŞIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ADNKS verilerine göre, İstanbul'da yaşayan hemşehriler arasında en kalabalık grubu Sivas nüfusuna kayıtlı vatandaşlar oluşturuyor. Yaklaşık 759 bin Sivaslının yaşadığı megakentte, Sivaslılar iş dünyasından siyasete, sanattan spora kadar birçok alanda önemli bir yer ediniyor. Bu nedenle Dünya Sivaslılar Günü, yalnızca Sivas'ta değil, İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi Sivaslı nüfusunun yoğun olduğu şehirlerde de ilgi görüyor. Sivaslı dernekleri ve federasyonları da 5 Ağustos dolayısıyla çeşitli kutlama programları, buluşmalar ve sosyal medya etkinlikleri düzenleyerek hemşehrilik bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

SİVASLILARA NEDEN YİĞİDOLAR DENİR?

Sivas, halk arasında uzun yıllardır "Yiğidolar diyarı" olarak anılıyor. Bu ifade; kentin cesaret, mertlik, misafirperverlik ve dayanışma kültürünü simgeliyor. Sivaslılar da bu kimliği sahiplenerek hem günlük yaşamda hem de özel günlerde "Yiğido" ifadesini bir hemşehrilik sembolü olarak kullanıyor.

SİVAS NÜFUSU VE COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

İç Anadolu Bölgesi'nin doğusunda yer alan Sivas, yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ikinci ili olma özelliğini taşıyor. Geniş bozkırları, yüksek platoları ve zengin doğal güzellikleriyle dikkat çeken kent; kuzeyde Karadeniz, güneyde Akdeniz ve doğuda Doğu Anadolu bölgelerine geçiş sağlayan stratejik bir konumda bulunuyor. Kızılırmak başta olmak üzere çok sayıda akarsuya ev sahipliği yapan Sivas, tarih boyunca önemli ticaret ve ulaşım güzergâhlarından biri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Sivas'ın nüfusu yaklaşık 650 bin seviyesinde bulunuyor. Ancak başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi birçok ilde yaşayan yüz binlerce Sivaslı ile birlikte değerlendirildiğinde, Sivas kökenli nüfus Türkiye'nin en geniş hemşehri topluluklarından birini oluşturuyor. Bu güçlü bağ, 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü'nün her yıl daha geniş kitleler tarafından kutlanmasının en önemli nedenleri arasında gösteriliyor.

SİVAS'IN NEYİ MEŞHUR?

Sivas, köklü tarihi, doğal güzellikleri, mutfağı ve kültürel mirasıyla Türkiye'nin öne çıkan şehirlerinden biri olarak biliniyor. Kent denildiğinde ilk akla gelen değerlerin başında Sivas Kongresi, Çifte Minareli Medrese, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor), Kangal Balıklı Kaplıca ve dünyaca ünlü Kangal köpeği geliyor.

Sivas mutfağı da zengin lezzetleriyle dikkat çekiyor. Sivas köftesi, madımak yemeği, hingel, peskütan çorbası, katmer, Sivas ketesi ve pezik turşusu kentin en bilinen yöresel tatları arasında yer alıyor. El sanatlarında ise Sivas bıçağı, kemik tarak, gümüş işçiliği ve geleneksel halı-kilim dokumacılığı öne çıkıyor. Tarihi mirası, doğal güzellikleri ve güçlü kültürel kimliğiyle Sivas, yılın her döneminde yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken önemli şehirlerden biri olmayı sürdürüyor.