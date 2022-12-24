ALPER RENDE KİMDİR? | Alper Rende kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezon kadrosu şekillenmeye başladı. Berdan Mardini, Ümit Erdim gibi isimlerin ardından Alper Rende de kadroya dahil oldu. Peki, Alper Rende kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

ALPER RENDE KİMDİR?

16 Ekim 1995 yılında İzmit'te dünyaya gelen Alper Rende, Youtube'da milyonlarca takipçiye sahiptir. Oyunculuk da yapan Alper Rende, 2023 yılında Survivor'da yarışacak. 2016 yılında Türk Lokumu filminde rol aldıktan sonra 2017 yılında Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol almıştır. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde rol aldı.