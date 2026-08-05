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Haberler Haberler A101 kataloğu 6 Ağustos Perşembe | A101 Aldın Aldın aktüel ürünler katalog

A101 kataloğu 6 Ağustos Perşembe | A101 Aldın Aldın aktüel ürünler katalog

Türkiye’nin en yaygın zincir marketlerinden A101, 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğunu tüketicilerin beğenisine sundu. Her hafta sunduğu cazip indirimlerle ev ekonomisine katkı sağlayan A101, bu hafta da elektrikli mopedden beyaz eşyaya, usta el aletlerinden mutfak gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle raflardaki yerini alıyor. Özellikle transpalet, dikiş makinesi, akülü araba ve yaz sezonuna özel termos buzluk çeşitleri uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki, bu hafta A101’de indirimde neler var, ürün fiyatları ne kadar? İşte 6 Ağustos A101 aktüel kataloğunun tüm detayları ve fiyat listesi!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 23:50 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 16:50
A101 kataloğu 6 Ağustos Perşembe | A101 Aldın Aldın aktüel ürünler katalog
  • Tahinli Dondurma (500 ml): ₺190
  • Sade Maraş Dondurma (500 ml): ₺275
  • Antep Fıstıklı Dondurma (500 ml): ₺399
  • Sade / Çörekotlu Sepet Peyniri (250 g): ₺199
  • Mihalıç / Çerkes Peyniri (250 g): ₺199
  • Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (500 g): ₺299
  • Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Ezine Peyniri (350 g): ₺275
  • Göbek Kaşar (400 g): ₺235
  • Kara Maya Tam Yağlı Ayran (250 ml): ₺39,50
  • Kara Maya Tam Yağlı Ayran (1 L): ₺99,50
  • Kaymaklı Tam Yağlı Çömlek Yoğurt (750 g): ₺169
  • Dana Kangal Sucuk (400 g): ₺429
  • Dana Füme Sosis (300 g): ₺325
  • Dana Füme Kuru Et (80 g): ₺249
  • Dana Roast Beef (80 g): ₺239
  • Dana Etli Bohça Mantı (350 g): ₺179,50
  • Damla Sakızlı Kurabiye (300 g): ₺175
  • Kavrulmuş Jumbo Kaju (140 g): ₺109,50
  • Kavrulmuş Zarlı Kaju (140 g): ₺129,50
  • Gönen Baldo Pirinç (1 kg): ₺99,50
  • Erken Hasat Soğuk Sıkım Zeytinyağı (500 ml): ₺349
  • Kaya Tuzu / Himalaya Tuzu (500 g): ₺59,50
  • %100 Organik Portakal Suyu (1 L): ₺119
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A101 kataloğu 6 Ağustos Perşembe | A101 Aldın Aldın aktüel ürünler katalog
  • Torku Az Yağlı Yoğurt (9 kg): ₺475
  • Torku Şişe Ayran (1 L): ₺59
  • Altınkılıç Kefirim Çilekli Kefir (1 L): ₺115
  • Altınkılıç Laktozsuz Kefir (Chia / Ahududu & Vanilya 250 ml): ₺55
  • Altınkılıç Kefirix Kefir (Kayısı & Keten Tohumlu 250 ml): ₺49,50
  • Pınar Süt %0,5 Yağlı (1 L): ₺39
  • Danone Laktozsuz Süt (1 L): ₺59,50
  • Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri (1,5 kg): ₺409
  • Muratbey Tel Peyniri (500 g): ₺349
  • Torku Yarım Yağlı Süzme Peynir (1 kg): ₺239
  • Milkten Labne (3x180 g): ₺149,50
  • Teksüt Krem Peynir (400 g): ₺109,50
  • Özsüt Sefer Usta Cheesecake (Orman Meyveli 150 g): ₺55
  • Tadibu Kakaolu Fındık Ezmesi (330 g): ₺235
  • Polonez Hindi Fıstıklı Salam (50 g): ₺26,50
  • Polonez Piliç Füme (2x60 g): ₺47,50
  • Ece Izgara Yeşil Zeytin (240 g): ₺99,50
  • Artmaç Dondurulmuş Mini Kornet (Çilek & Limon 150 g): ₺115
  • SuperFresh Dondurulmuş Lahmacun (400 g): ₺229
  • Banvit Dondurulmuş Tempura Nugget (700 g): ₺189,50
  • Dardanel Dondurulmuş Kabuklu Midye (300 g): ₺139,50
  • Indomie Noodle (Tavuklu 10x70 g / Körili 10x75 g): ₺139,50
  • Tukaş Kornişon Turşusu (1650 g): ₺89,50 (A101 Hadi ile +10 TL Paracık)
  • Tat Sarımsaklı Mayonez (205 g) / Tat Sriracha Acılı Mayonez (215 g): ₺65 (Adet)
  • Seres Foods Guacamole Avokadolu Dip Sos (300 g): ₺119,50
  • Petek Tek Sargılı Küp Şeker (750 g): ₺64,50
  • Melwiss Chocolate Aromalı Tatlı Sos (Sütlü / Antep Fıstıklı / Beyaz Çikolatalı 330 g): ₺179,50
  • Original Gourmet Kruvasan (45 g): ₺15
  • Uno Tam Buğday Unlu Lavaş (325 g): ₺85

A101 kataloğu 6 Ağustos Perşembe | A101 Aldın Aldın aktüel ürünler katalog
  • Çaykur Tiryaki Çayı (5 kg): ₺1.499
  • Doritos Nacho Mısır Cipsi (218 g): ₺75 (A101 Artı ile +15 TL)
  • Lay's Yoğurtlu Mevsim Yeşillikli Patates Cipsi (193 g): ₺75 (A101 Artı ile +15 TL)
  • Ruffles Ketçap Aromalı Patates Cipsi (193 g): ₺75 (A101 Artı ile +15 TL)
  • Yayla Notto Barbekü Çeşnili Mercimek Cipsi (55 g): ₺49
  • Yayla Notto Süt Mısır Çeşnili Fırınlanmış Bezelye Cipsi (55 g): ₺49
  • Nescafé Ice Kahve 10'lu (Choco / Original): ₺69,50 (Adet)
  • Café Crown Teneke Kutu Türk Kahvesi (250 g): ₺179,50
  • Gazlı İçecek 4x1 L (Fanta / Fanta Zero / Sprite / Sprite Zero / Coca-Cola / Coca-Cola Zero): ₺159
  • Schweppes Mandalina Aromalı Gazlı İçecek (1 L): ₺75
  • Kınık Bursa Gazozu 6x200 ml (Portakal / Gazoz): ₺95 (Adet)
  • Sırma Yeşil Erik Aromalı Maden Suyu (6x200 ml): ₺75
  • Kızılay Plus+ Maden Suyu 200 ml (Yeşil Elma & Yeşil Erik / Karışık Meyve / Açai & Çilek): ₺21,50 (Adet)
  • Tamek Ice Tea 1,5 L (Şeftali Aromalı / Ananas & Mango Aromalı): ₺55 (Adet)
  • Tamek İçecek 1 L (Ananas Aromalı / Mango Aromalı): ₺60 (Adet)
  • Preadator Şeftali Aromalı Enerji İçeceği (250 ml): ₺35
  • Gorilla Enerji İçeceği 500 ml (Mango & Coconut Aromalı / Ultimate): ₺34 (Adet)
  • Dimes Cool Meyve Konsantre İçecek 330 ml (Karpuz Aromalı / Nane ve Misket Limon Aromalı): ₺49,50 (Adet)
  • Hayat Su (12x330 ml): ₺110
  • Hayat Su Looney Tunes (330 ml): ₺15 (Adet)
  • Loco Snap Dark Green / One Kuzu Kulağı Lime Yuzu (250 ml): ₺89,50
  • Loco Snap Orange One Passion Fruit / Ananas (250 ml): ₺89,50
  • Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı (2470 ml / 38 Yıkama): ₺199,50 (A101 Artı ile +20 TL)
  • Doa Çamaşır Sodası (500 g): ₺59,50
  • Doa Sprey Arap Sabunu (750 ml): ₺55
A101 kataloğu 6 Ağustos Perşembe | A101 Aldın Aldın aktüel ürünler katalog
  • Onvo 65VQ90F3UA 65" Frameless 4K UHD Google QLED TV: ₺27.999 (Ücretsiz Kurulum)
  • Onvo 43VQ80F3FA 43" Frameless FHD Whale OS 10 QLED TV: ₺12.499
  • Samsung 58U8000F 58" UHD Smart TV: ₺31.999 (Ücretsiz Kurulum)
  • Toshiba 55UV2363DT-55UV1563DT 55" 4K UHD VIDAA TV: ₺21.999 (Ücretsiz Teslimat ve Kurulum)
  • Piranha 7861 Bluetooth Hoparlör: ₺699
  • Piranha 9045B Magsafe 5000 mAh Powerbank (15 W Kablosuz / 20 W PD Hızlı Şarj): ₺599
  • Piranha 9991 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: ₺599
A101 kataloğu 6 Ağustos Perşembe | A101 Aldın Aldın aktüel ürünler katalog
  • SEG CM 711 7 KG Çamaşır Makinesi (1000 Devir, 15 Program, LED Gösterge): ₺16.799 (Vestel Servis Güvencesinde, Ücretsiz Teslimat ve Kurulum)
  • SEG BM 501S0 D DS Bulaşık Makinesi (Koyu Gümüş, 5 Program, 12 Kişilik Kapasite): ₺16.999 (Vestel Servis Güvencesinde, Ücretsiz Teslimat ve Kurulum)
  • Kiwi KWP-8556 Su Sebili (Sıcak, Normal ve Soğuk Su İşlevi, Çocuk Emniyet Kilidi, Paslanmaz Çelik Sıcak Su Deposu): ₺5.999

A101 kataloğu 6 Ağustos Perşembe | A101 Aldın Aldın aktüel ürünler katalog
  • Singer 6160 Brilliance Dikiş Makinesi (60 Değişik Dikiş Desen, Otomatik İplik Takma, Overlok): ₺8.999
  • Schafer Prochef Master Stand Mikser (5 L Paslanmaz Çelik Hazne, 6 Kademe Hız): ₺4.399
  • Kiwi KSM-2405W Waffle Makinesi (Yapışmaz Kaplama Plakalar): ₺999
  • Pierre Cardin Cam Çay Makinesi (1,2 L Borosilikat Cam Demlik, 2 L Su Isıtıcı, Mavi LED): ₺1.899 (A101 Artı ile +100 TL)
  • Pierre Cardin Türk Kahvesi Makinesi (1-4 Fincan Kapasiteli, Paslanmaz Çelik Rezistans): ₺1.299
  • Samsung VC07R302MVB/TR Cyclone Süpürge (2,5 L Toz Hanzesi, HEPA 13 Filtre): ₺4.999
  • Kiwi KCC-4320 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi (12 kPa Emiş Gücü, 1400 ml Temiz / 1200 ml Kirli Su Deposu): ₺4.299
  • Kiwi KFAN-7690 Kule Tipi Turbo Vantilatör (75 cm Çap, Uzaktan Kumanda, 8 Saatlik Zamanlayıcı): ₺4.299
  • Regal RK1000 Kablolu Dik Süpürge (0,8 L Toz Hanzesi Kapasitesi): ₺1.599 (Vestel Servis Güvencesinde)
A101 kataloğu 6 Ağustos Perşembe | A101 Aldın Aldın aktüel ürünler katalog
  • APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: ₺59.990 Özellikler: 1000 W motor gücü, azami hız 25 km/s, 41 km menzil, 60V 20 Ah VRLA jel batarya, 215 kg azami taşıma kapasitesi, dijital hız göstergesi, LED farlar, 2 yıl garanti. (Metalik Kırmızı ve Metalik Gri renk seçenekleriyle)
  • Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet (2026 Model): ₺22.990 Özellikler: 220 W azami net güç, 40 km menzil, 48V 14 Ah VRLA jel batarya, 52 kg kütle, alüminyum jant, LED gösterge, pedal desteği, B sınıfı veya tüm ehliyetlerle kullanım imkanı, 2 yıl garanti.
  • Volta DEMON GR250R Motosiklet: ₺179.990 Özellikler: 249,6 CC 4 zamanlı 4 supaplı sıvı soğutmalı motor, 20 kW güç, 23 Nm tork, 6 ileri manuel şanzıman, çift kanal ABS, TCS kaymayı önleyen çekiş kontrolü, Full TFT renkli gösterge, telefon ekran yansıtma, Bosch EFI yakıt enjeksiyonu, TPMS lastik basınç takip sistemi, Euro 5+, 2 yıl garanti. (Kırmızı ve Siyah renk seçenekleriyle)
A101 kataloğu 6 Ağustos Perşembe | A101 Aldın Aldın aktüel ürünler katalog
  • Tekerlekli Termos Buzluk 38 L: ₺1.699 (Kanserojen madde içermez, %100 Türk malıdır)
  • Buzluk Termos 60,5 L: ₺1.999 (Kanserojen madde içermez, %100 Türk malıdır)
  • Metal Ayaklı Katlanır Bahçe Masası (70x120 cm): ₺999 (A101 Artı ile +20 TL)
  • Plastik Koltuk (53x42x77 cm): ₺179
  • King Plastik Koltuk (58x57x89 cm): ₺275
  • Golf Koltuk (84x62x55 cm): ₺279
  • Bambu Plastik Koltuk (82x63x60 cm): ₺399
  • Elit Plastik Tabure (43x43x46 cm): ₺119
  • Kapaklı Jet Rüzgar Çakmağı: ₺49,50 (Adet)
A101 kataloğu 6 Ağustos Perşembe | A101 Aldın Aldın aktüel ürünler katalog
  • Dolphin Pro 3 Ton Manuel Transpalet: ₺14.999
  • Piranha Darbeli Matkap (550W): ₺999
  • Piranha Şarjlı Vidalama (21+1 Tork Ayarı): ₺999
  • Piranha Kırılabilen Şarjlı Vidalama (3,6V): ₺499
  • Piranha Dekupaj Testere (500W): ₺849
  • Piranha Avuç Taşlama (500W): ₺999
  • Piranha PRT-9113 Çok Amaçlı Alet Seti (146 Parça Aksesuar Seti): ₺1.049
  • Piranha Multi Başlıklı Profesyonel Şarjlı Vidalama: ₺1.359
  • Piranha Titreşimli Zımpara Makinesi: ₺1.099
  • Piranha Lehim Havya Seti: ₺369
  • Silikon Tabancası (40W, 2 Adet Mum Silikon Dahil): ₺199
  • Piranha PHAG-9421 Sıcak Hava Tabancası (2000W): ₺799
  • Aprilla 55 Parça Şarjlı Vidalama Seti: ₺799
  • Aprilla ABC-8820 Sahte Para Tespitli Toplayarak Sayan Para Sayma Makinesi: ₺4.699
  • Aprilla ASB-8802 Portatif Çelik Kasa: ₺599
  • Hilfe Akım Korumalı LED Işıklı USB'li Priz Çoklayıcı: ₺389 (A101 Artı ile +50 TL)
A101 kataloğu 6 Ağustos Perşembe | A101 Aldın Aldın aktüel ürünler katalog
  • LAV Kapaksız Kavanoz (1000 cc): ₺18
  • LAV Kapaksız Kavanoz (660 cc): ₺15
  • LAV Kapaksız Kavanoz (425 cc): ₺14
  • Sarten Tekli Kavanoz Kapağı: ₺2,90
  • Kesser Bıçak ve Soyacak Seti: ₺189
  • Manuel İpli Doğrayıcı Mugles (700 ml): ₺199
  • Hazneli Rende: ₺99,50
  • Saplı Kavanoz Hunisi: ₺19,50
  • Konserve ve Şişe Açacağı: ₺69,50
  • Nehir Çelik Güveç Sahan Seti (4 Parça, 18 cm & 20 cm Sahan): ₺1.349
  • Güral Porselen 18 Parça Porselen Yemek Takımı: ₺2.299
  • Emaye Derin Tencere (22 cm / 5 L): ₺499
  • Emaye Derin Tencere (18 cm / 1,8 L): ₺449
  • Emaye Bakraç (20 cm / 3,25 L): ₺469
  • RAKLE Dekorlu Rimli Su Bardak 2'li (570 cc): ₺129
  • Çift Cidarlı Pipetli Bardak (400 ml): ₺99,50
  • Paşabahçe Limonata Bardağı 6'lı (175 cc): ₺189
  • Figürlü Metal Kaşık 4'lü: ₺189
  • Sarkap Home Yuvarlak Metal Tepsi (35 cm): ₺89,50
  • Metal Çerezlik ve Sunumluk Tepsi (3 adet çerezlik + 38x15 cm tepsi): ₺99,50
  • Yuvarlak Metal Kutu (18x6 cm): ₺79,50
  • 25 Parça Piknik Seti (Kek fanusu, tabak, çatal, bıçak, kaşık, kase): ₺399
  • Limon Şekilli Buzluk: ₺49,50
  • English Home Cam Kesim Panosu (20x30 cm): ₺139
  • Desenli Yuvarlak Tepsi (28 cm): ₺79,50
  • Paşabahçe Aware Su Bardağı (250 cc): ₺15
  • Poşet Klipsi 12'li: ₺49,50
  • Çay Bardağı Taşıma Kabı (6 bölmeli): ₺139
  • Süzgeçli Saklama Kabı (3,75 L): ₺149 (Adet)
  • Sosluk Saklama Kabı 4'lü (55 cc): ₺54,50
  • 2 Bölmeli Saklama Kabı (600 ml): ₺29,50
  • 4+1 Saklama Kabı: ₺99,50
  • Saklama Kabı Seti 2'li (1,5 L & 2,5 L): ₺129
  • Çizgili Kase (3,5 L): ₺74,50
  • Çizgili Kase (1,6 L): ₺44,50
  • Çizgili Kase (0,6 L): ₺24,50
  • Figürlü Matara: ₺199 (A101 Artı ile +40 TL)
  • Pipetli Çelik Termos (1200 ml): ₺689 (A101 Artı ile +50 TL)
  • Keramika Espresso Bardağı 3'lü (90 cc): ₺199 (A101 Artı ile +25 TL)
A101 kataloğu 6 Ağustos Perşembe | A101 Aldın Aldın aktüel ürünler katalog
  • Dolu Lombardo 12 V Kumandalı Akülü Araba: ₺7.999 Özellikler: 3 yaş ve üzeri, uzaktan kumanda ile kontrol, emniyet kemeri ve otomatik fren sistemi, elektronik korna, ön farlar.
  • Triathlon Işıklı Paten: ₺799 Özellikler: 31-34 / 35-38 / 39-42 numara seçenekleri, arka fren sistemi, LED ışıklı tekerlekler, metal gövde, ayağı terletmez iç astar.
  • Triathlon T212 LED Işıklı Katlanabilir Çocuk Scooter'ı: ₺849 (Adet) Özellikler: Katlanabilir yapı, 4 kademeli yükseklik ayarı (55-60-65-70 cm), ayarlanabilir eğimli direksiyon (sağa-sola eğimli dönüş), LED ışıklı tekerlekler, tekerlek üstü bas fren sistemi, evde kullanıma uygun.
A101 kataloğu 6 Ağustos Perşembe | A101 Aldın Aldın aktüel ürünler katalog
  • Gürültülü Kamyonlar Yolda Sesli Kitapları (Polis arabası, itfaiye, buldozer, traktör vb.): ₺129 (Adet)
  • Okula Hazırlık Eğlenceli Aktivite Kitabım: ₺249
  • Barbie Oyuncak Deniz Kızı (Farklı model seçenekleri): ₺299 (Adet)
  • Oyuncak Karavan: ₺289
  • Uçar Oyuncak Fön Makineli Güzellik Seti (8 parça, sesli ve ışıklı): ₺275
  • Dolu Kamyonlu Plaj Seti: ₺159
  • Oyuncak Pilli Köpük Tabancası: ₺249 (Adet)
  • Temalı Tekli Köpük Balon: ₺19,50 (Adet)
  • Oyuncak Tepsili Hamburger Seti: ₺219
  • Oyuncak Telefon: ₺159
  • MGS Desenli Soft Küçük Top 3'lü: ₺99,50
  • Gökcan Oyuncak Şirin Davul: ₺135
  • MGS Büyük Su Tabancası: ₺119 (A101 Artı ile +15 TL)
  • MGS Oyuncak Meyve Sebze Kesme Seti 7'li: ₺179
  • Oyuncak Hobi Çantalı Tamir Seti: ₺179
  • Oyuncak Şehir Araçları: ₺299
  • Matchbox Tekli Arabalar (Farklı model seçenekleri): ₺139 (A101 Artı ile +25 TL)
  • Oyuncak Süper Mak Kamyon: ₺329
  • ToyTic Oyuncak Uzaktan Kumandalı Akrobasi Aracı: ₺649
  • Uçar Oyuncak Tombul Kazıyıcı Traktör: ₺175
  • Oyuncak Wildmates Pikap Dino Avcısı: ₺279
  • Oyuncak Spor Oto Taşıyıcı Araç: ₺325
A101 kataloğu 6 Ağustos Perşembe | A101 Aldın Aldın aktüel ürünler katalog
  • Düğmeli Biyeli Şortlu Pijama Takımı (%100 Pamuk, S/M - L/XL): ₺399
  • Natürel Kırlent Kılıfı (45x45 cm): ₺199 (A101 Artı ile +40 TL Paracık)
  • Dekoratif Yapay Sarmaşık Çiçek: ₺139 (Adet)
  • Kutulu Dikiş Seti (16 Parça): ₺99,50
  • Asos Oyuncu Koltuğu: ₺3.699 (Ücretsiz Teslimat)
  • İki Katlı Modüler Raf (29x39 cm, Yükseklik: 39,2 cm): ₺199
  • 4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap (Derinlik: 29,5 cm, Genişlik: 48,5 cm, Yükseklik: 108,5 cm): ₺1.499 (A101 Artı ile +75 TL Paracık)
  • Püsküllü Çok Amaçlı El Çantası: ₺49,50 (Adet)
  • Telefon Bölmeli El Portföyü: ₺199 (Adet)
  • Makyaj Çantası (6x22 cm, Su İtici): ₺129 (Adet)
  • %100 Deri Kevin Erkek Klasik Cüzdan (11x9 cm, Hakiki Deri): ₺399
  • Spor Seyahat Çantası (4 Gözlü, Su Geçirmez): ₺329
  • Triathlon Spor Eldiveni (S/M/L/XL Beden): ₺179
  • Triathlon Futbol / Voleybol / Basketbol Topu: ₺219 (Adet) (A101 Artı ile +30 TL Paracık)
A101 kataloğu 6 Ağustos Perşembe | A101 Aldın Aldın aktüel ürünler katalog
  • 26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet: ₺4.999 (Çelik kadro, amortisörlü çelik maşa, 21 vites, V-fren sistemi, alüminyum jant)
  • 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet: ₺5.499 (Çelik amortisörlü kadro, 21 vites, alüminyum jant)
  • 29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet: ₺7.499 (20" amortisörlü, Shimano vites sistemi, mekanik disk fren)
  • 27,5 Jant Alüminyum Bisiklet: ₺7.299 (Alüminyum kadro, Shimano vites kolları, mekanik disk fren, çift kat alüminyum jant)
  • Katlanabilir Bisiklet: ₺6.999 (20" çelik katlanabilir kadro, 7 vites, disk fren)
  • 12 Jant Bisiklet: ₺1.699 (12" çelik kadro, dolgu tekerler, denge tekerleri)
  • Çift Kişilik Şişme Yatak + 2 Yastık + Pompa + Tamir Yaması: ₺1.899 (203x152x22 cm, 300 kg ağırlık kapasitesi)
  • Çift Kişilik Şişme Yatak: ₺1.299 (191x137x22 cm, 300 kg ağırlık kapasitesi, tamir yaması dahil)
  • Tek Kişilik Şişme Yatak: ₺799 (185x76x22 cm, 150 kg ağırlık kapasitesi, tamir yaması dahil)
  • Escamp Kamp Yatağı: ₺949 (600D kumaş, taşıma çantalı, katlanır yapı, 190x72x43,5 cm)
  • Kiwi HGMT-751 Benzinli Çapa Makinesi: ₺6.799 (Genişletilmiş çamurluk, 4 adet bıçak)
  • Geri Vitesli Benzinli Çapa Makinesi: ₺16.499 (7 beygir motor, 6 adet sıcak ve 24 adet bıçaklı diskler)
  • Aprilla Para Sayma Makinesi: ₺3.229 (Sahte para tespitli, dakikada 1000 banknot sayım kapasitesi, adaptör dahil)
A101 kataloğu 6 Ağustos Perşembe | A101 Aldın Aldın aktüel ürünler katalog

Tüm tekstil ürünlerinde kasada %20 indirim!

A101 kataloğu 6 Ağustos Perşembe | A101 Aldın Aldın aktüel ürünler katalog
  • Nivea Sun Koruma & Nem Ferahlatıcı Sprey 50 SPF (200 ml): ₺399
  • Nivea Sun Ultra Koruma & Nemlendirme Güneş Kremi 50+ SPF (150 ml): ₺269
  • Nivea Sun Ultra Koruma & Bakım Çocuk Güneş Kremi 50 SPF (150 ml): ₺279
  • Nivea Sun Koruma & Bronzluk Bronzlaştırıcı Güneş Kremi 30 SPF (200 ml): ₺449
  • Nivea Sun Hassas Anında Koruma Güneş Koruyucu Sprey 50 SPF (200 ml): ₺399
  • Nivea Sun Ultra Hafif Doku Yüz Güneş Kremi 50 SPF (40 ml): ₺279
  • Sebamed Çok Yönlü Güneş Kremi 50 SPF (50 ml): ₺299
  • Sebamed Çok Yönlü Güneş Sütü 50 SPF (100 ml): ₺299
  • Dear Body Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 SPF (60 ml): ₺89
  • Dear Body Bronzlaştırıcı Hindistan Cevizi Yağlı Sprey (200 ml): ₺99
  • Dear Body Güneş Sonrası Aloe Vera Jel (200 ml): ₺59
  • Dear Body Çocuk Güneş Koruyucu Spreyi 50 SPF (200 ml): ₺139
  • Dear Body Güneş Koruyucu Sprey 30 SPF (200 ml): ₺149
  • Dear Body Güneş Koruyucu Süt Spreyi 50 SPF (200 ml): ₺139
A101 kataloğu 6 Ağustos Perşembe | A101 Aldın Aldın aktüel ürünler katalog
  • Vince Çilekli Cheesecake Çikolata (100 g): ₺55
  • Vince Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata (100 g): ₺59,50
  • Vince Bütün Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata (80 g): ₺69
  • Ülker Çikolata Muzlu Pasta Tadında (215 g): ₺95
  • Ülker Fındık Rüyası Fındıklı Çikolata (185 g): ₺99
  • Ülker Fındıklı & Çıtır Kadayıflı İstanbul Çikolata (93 g): ₺69
  • Ülker Albeni (40 g): ₺15
  • Torku Cokofest Frambuazlı Çikolata Bar (30 g): ₺22,50
  • Xroll Çikolata Kaplamalı Marshmallowlu Bisküvi (8x30 g): ₺49
  • Xroll Gofret (350 g - Muzlu / Kakaolu): ₺39 (Adet)
  • Seven Stick Halka Şeftali Aromalı Yumuşak Şeker (100 g): ₺16
  • Pıt Pıt Şeftali Aromalı Halka Yumuşak Şeker (100 g): ₺16
  • Pıt Pıt Yumuşak Şeker (100 g - Topik Karışık / Ayıcık): ₺16 (Adet)
A101 kataloğu 6 Ağustos Perşembe | A101 Aldın Aldın aktüel ürünler katalog
  • Eti Cin Karadut Limonlu Jöleli Bisküvi (114 g): ₺24,50
  • Biscolata Starz Sütlü Kremalı Bisküvi (82 g - Sütlü / Bitter): ₺27,50 (Adet)
  • Luppo Brownie Islak Kek 9x18 g (Vişne / Çikolata): ₺49 (Adet)
  • Ülker Dankek Mini Çikolatalı Muffin (135 g): ₺49
  • Ülker Dankek İkramlık Madelin Kek (135 g): ₺49
  • Rosso Bianco Kakao Kaplamalı Kremalı Kek (40 g - Fındık / Antep Fıstık / Süt Aromalı): ₺10 (Adet)
  • Eti Gong Süt Mısır Aromalı ve Acılı Mısır ve Pirinç Patlağı (68 g): ₺30
  • Züber Granola Bar (25 g - Yer Fıstıklı / Kırmızı Meyveli): ₺29,50 (Adet)
  • Muscle Station Yüksek Protein Bar (35 g - Tuzlu Karamel / Kurabiye Aromalı): ₺29,50 (Adet)
  • Bebeto Crew Meyve Aromalı Yumuşak Şeker (150 g): ₺35
  • Cino Sütlü Kalpli Çikolata (33 g): ₺25 (Adet)
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