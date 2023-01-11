SURVIVOR ASENA KİMDİR? | Asena Demirbağ nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Asena evli mi, burcu, boyu, kilosu...

Survivor'un 2023 sezonunda Gönüllüler takımında yer alan Asena Demirbağ'ın hayatı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın, bu yıl Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler olmak üzere 3 takımdan oluşacağını belirttiği 2023 Survivor yarışmacılarından Asena hakkında arama motorlarında Survivor Asena kimdir? Asena Demirbağ nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Asena evli mi, burcu, boyu, kilosu... konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

ASENA DEMİRBAĞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

24 yaşındaki Asena Demirbağ, üniversite eğitimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünde almıştır. Pilates eğitmenliği, kişisel antrenörlük ve online koçluk yaptığı bilinen ve sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Asena'nın Instagram hesabında 30 bin takipçisi bulunuyor.

Sporcu ve hırslı kişiliğiyle tanınan Asena'nın daha önce dizilerde rol aldığı ulaşan bilgiler arasında.

SURVIVOR ASENA EVLİ Mİ, BURCU, BOYU, KİLOSU...

2019 yılında eski futbolcu Ahmet Dursun ile evlenen Asena Demirbağ, 2021 yılında boşanmıştır. Aralarındaki 19 yaş farka rağmen mutlu bir evlilik süren ikili sürpriz bir şekilde boşanırken çiftin, velayeti annesinde olan Lidya adında bir kızı bulunuyor. Demirbağ'ın burcu, boyu ve kilosu bilinmemektedir.