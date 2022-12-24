HALİL İBRAHİM GÖKER KİMDİR? | Halil İbrahim Göker kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezon kadrosu şekillenmeye başladı. Berdan Mardini, Ümit Erdim gibi isimlerin ardından Halil İbrahim Göker de kadroya dahil oldu. Peki, Halil İbrahim Göker kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

HALİL İBRAHİM GÖKER KİMDİR?

Halil İbrahim Göker, 15 Ağustos 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Sosyal medya içerikleri üreten Halil İbrahim Göker, video paylaşım uygulaması ile adını duyurduktan sonra Youtube ve Instagram paylaşımlarıyla da yükselişe geçmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenim görmüştür.