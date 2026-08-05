Türk ve dünya mutfağının en sağlıklı başlangıçları arasında yer alan kabak çorbası, özellikle hafif ve besleyici bir akşam yemeği menüsü oluşturmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor. İçerdiği yüksek lif oranı ve düşük kalori değerleriyle diyet menülerinin de başrolünde yer alan bu nefis çorba, süt ve dereotu dokunuşuyla lokanta usulü bir lezzete dönüşüyor. Peki, evde pürüzsüz kıvamda tam ölçülü kabak çorbası nasıl hazırlanır? İşte adım adım en pratik kabak çorbası tarifi...

KABAK ÇORBASI MALZEMELERİ NELERDİR?

Tam kıvamında ve lezzetli bir çorba elde etmek için gerekli malzemeler şu şekildedir:

3 adet orta boy kabak

orta boy kabak 1 adet orta boy kuru soğan

orta boy kuru soğan 1 diş sarımsak

sarımsak 1 yemek kaşığı tereyağı

tereyağı 2 yemek kaşığı zeytinyağı

zeytinyağı 1,5 yemek kaşığı un

un 1 su bardağı süt (oda sıcaklığında)

süt (oda sıcaklığında) 4 su bardağı sıcak su veya et/tavuk suyu

sıcak su veya et/tavuk suyu 1 tutam ince kıyılmış taze dereotu

ince kıyılmış taze dereotu 1 çay kaşığı tuz

tuz Yarım çay kaşığı karabiber

KABAK ÇORBASI NASIL YAPILIR? (ADIM ADIM TARİF)

Sebzeleri Hazırlayın: Kabakları iyice yıkayıp dış kabuklarını hafifçe soyun veya alacalı şekilde çizin. Ardından kabakları ve kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın.

Soğan ve Unu Kavurun: Geniş bir çorba tenceresine zeytinyağı ve tereyağını alın. Yemeklik doğradığınız soğanı ve rendelenmiş sarımsağı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından unu ilave ederek kokusu çıkana kadar yaklaşık 1-2 dakika kısık ateşte kavurmaya devam edin.

Kabakları ve Suyu Ekleyin: Küp doğranmış kabakları tencereye aktarın. Üzerine 4 su bardağı sıcak suyu (tercihen tavuk veya et suyunu) yavaşça döküp karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp kabaklar tamamen yumuşayana dek orta ateşte 15-20 dakika pişirin.

Blenderdan Geçirin: Yumuşayan kabakları ocaktan alın ve pürüzsüz kadifemsi bir kıvam elde edene kadar el blenderı ile püre haline getirin.

Süt Bağlamasını Yapın: Tencereyi tekrar ocağa koyun. Sütün kesilmesini önlemek için 1 su bardağı oda sıcaklığındaki sütü yavaşça çorbaya eklerken bir yandan da hızlıca karıştırın. Tuz ve karabiberini ilave edip kısık ateşte 5 dakika kadar daha kaynamaya bırakın.

Dereotu ile Dokunuş Yapın: Çorbayı ocaktan almadan hemen önce ince ince kıyılmış taze dereotunu ekleyip karıştırın ve ocağın altını kapatın.

KABAK ÇORBASININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Sütün Kesilmemesi İçin

Sütü tencereye doğrudan eklemek yerine, çorbanın sıcak suyundan 1-2 kepçe alarak sütün içine katıp ılıştırabilirsiniz (temperleme yöntemi).

Aroma Katmak İçin

Servis esnasında üzerine tereyağında kızdırılmış pul biber ve nane gezdirerek lezzetini katlayabilirsiniz.