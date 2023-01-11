Haberler Kimdir SEÇKİN PİRİLER KİMDİR? | Survivor Seçkin Piriler nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Seçkin Piriler evli mi, burcu, boyu, kilosu...

SEÇKİN PİRİLER KİMDİR? | Survivor Seçkin Piriler nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Seçkin Piriler evli mi, burcu, boyu, kilosu...

Survivor'un 2023 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan sevilen oyuncu Seçkin Piriler'in hayatı merak konusu oldu. Hem güzelliği hem de yeteneğiyle izleyicileri büyüleyen Piriler hakkında arama motorlarında Seçkin Piriler kimdir? Seçkin Piriler nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Seçkin Piriler evli mi, burcu, boyu, kilosu... konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 14:30 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 14:30
SEÇKİN PİRİLER KİMDİR? | Survivor Seçkin Piriler nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Seçkin Piriler evli mi, burcu, boyu, kilosu...

Hababam Sınıfı, Maskeli Beşler, Çılgın Dersane gibi dinema filmlerinde rol alan Seçkin Piriler, Survivor 2023 Gönüllüler takımına dahil oldu. Acun Ilıcalı'nın, kadroda Piriler'in de yer aldığını açıklamasının ardından arama motorlarında Survivor Seçkin Piriler nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Seçkin Piriler evli mi, burcu, boyu, kilosu... konuları araştırılıyor. İşte Survivor Seçkim hakkında tüm merak edilenler...

SEÇKİN PİRİLER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

29 Aralık 1980'de İstanbul'da doğan 42 yaşındaki manken, sunucu, şarkıcı ve oyuncu Seçkin Piriler, 1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci seçildi. Yarışmanın ardından mankenlik ve modelliğe başladı.

Beymen, Marks&Spencer, Vakko, Dice Kayek, Dona Karan gibi markaların defilelerinde yer aldı. Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Hababam Sınıfı Askerde ve Çılgın Dershane gibi Türk filmlerinde yardımcı rol aldı. 2003 yılında "Kırmızı Pabuçlar" adlı bir albüm çıkardı.

Number One Tv'de müzik programı ile Cinecinema isminde bir sinema programı sundu. Okan Bayülgen ile birlikte Turkcell Hazır Kart reklamında rol aldı. Kenan Doğulu'nun "Kime Ne" müzik klibinde oynadı. İstanbul Moda Akademisi'nde eğitim gördükten sonra koleksiyon tasarımları hazırlamaya başladı. Piriler, televizyon çalışmalarına halen devam etmektedir.

SEÇKİN PİRİLER EVLİ Mİ, BURCU, BOYU, KİLOSU...

24 Mart 2010 tarihinde 4 senedir birlikte olduğu Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlenmiştir. Hakan ve Volkan adında iki oğlu vardır. 11 Mart 2016 tarihinde Kaan Tangöze ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.

1,75 metre boyundaki ve 57 kg ağırlığındaki Seçkin Piriler'in burcu Oğlaktır.

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