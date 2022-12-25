Haberler Kimdir BARIŞ TELLİ KİMDİR? | Barış Telli kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

BARIŞ TELLİ KİMDİR? | Barış Telli kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Gelecek sezon Survivor kadrosu şekillenmeye başladı. Barış Telli de Survivor kadrosunda yer alacağı duyuruldu. Barış Telli'nin yaşamı ve kariyeri arama motorlarında araştırılıyor ve merak ediliyor. Peki, Aysu Keskin kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 17:10 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 17:20
BARIŞ TELLİ KİMDİR? | Barış Telli kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezon kadrosu şekillenmeye başladı. Berdan Mardini, Ümit Erdim gibi isimlerin ardından Barış Telli de kadroya dahil oldu. Peki, Barış Telli kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

BARIŞ TELLİ KİMDİR?

Barış Telli, 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. 1993 yılında geçirdiği Trafik kazasında sağ bacağını kaybetti. Pozitif karakteri ve ailesinin büyük desteği ile hayalini kurduğu spor kariyerine ilk olarak İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu'nun cimnastik takımında başlamıştır. 2009 yılında tanıştığı spor adamı Hadi Neşet Türkmen'in desteğiyle 2012 yılında özel koşu protezine kavuştu. Daha bir yıl geçmeden 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100m koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazandı ve ülkesini milli atlet olarak temsil etmeye başladı. 2014 yılında, sanatçı Hülya Avşar'ın desteğiyle aldığı yeni proteziyle yüksek atlamada Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanmış ve Türkiye rekoru kırmıştır. Aynı yıl, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile dördüncü kez Dünya üçüncülüğünü kazanmıştır. 2015 yılına gelindiğinde Türkiye'nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olmuştur. 2015 yılında 32 golle, 2009 ve 2013'ün ardından bir kez daha Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı olmuştur. 2016'da, tekerlekli sandalye tenisi'ne başladı ve çiftlerde Türkiye Şampiyonu olmuştur. 2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile 50.000 taraftarın önünde Avrupa şampiyonluğunu kazanma gururunu yaşamıştır. Aynı maçın ardından verdiği klasikleşmiş pozu ile yılın fotoğrafı ödülünü kazanmıştır. 2018 yılında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye'nin Spor Tanıtım Elçisi, 2019 yılında UEFA tarafından Equal Game Tanıtım Elçisi, 2020 yılında ise Össur Marka Elçisi olarak seçilmiştir.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Gaziantep FK - Beşiktaş maçını karıştıran N'Koudou kararı! Erman Toroğlu'ndan olay yorum
Mehmet Ali Erbil'den bomba 'yeni aşk' açıklaması! Ece Erken'le yemekte görüntülenmişti: "Gencim, bekarım, param var... Ayıptır söylemesi..."
Güneş müjdeyi verdi! "Perşembe - Cuma dönecek"
İtalyan derbisinde kazanan Adana Demir!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AYSU KESKİN KİMDİR?
BUSE PLAN KİMDİR?
NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARIsi
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan N'Koudou'nun pozisyonu için flaş yorum! Toroğlu'dan N'Koudou'nun pozisyonu için flaş yorum! 17:11
G.Saray - İstanbulspor maçı saat kaçta? G.Saray - İstanbulspor maçı saat kaçta? 16:48
Maçta tartışmalı anlar! VAR'a rağmen karar değişmedi Maçta tartışmalı anlar! VAR'a rağmen karar değişmedi 16:32
Fırtına hazırlıklara başladı! Fırtına hazırlıklara başladı! 16:08
Sivasspor’da G.Saray maçı öncesi Clinton N'jie müjdesi Sivasspor’da G.Saray maçı öncesi Clinton N'jie müjdesi 16:06
Konyaspor Alanyaspor | CANLI Konyaspor Alanyaspor | CANLI 15:56
Daha Eski
Eyüpspor'a Ankara'da kötü sürpriz! Eyüpspor'a Ankara'da kötü sürpriz! 15:55
Boluspor'un galibiyet hasreti sona erdi! Boluspor'un galibiyet hasreti sona erdi! 15:51
İtalyan derbisinde kazanan Adana Demir! İtalyan derbisinde kazanan Adana Demir! 15:30
G.Saray - İstanbulspor maçı saat kaçta? G.Saray - İstanbulspor maçı saat kaçta? 15:11
İşte Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı 11'i! İşte Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı 11'i! 14:42
Chelsea'den genç stopere 40 milyon euro! Chelsea'den genç stopere 40 milyon euro! 14:30