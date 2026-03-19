Büyük şanssızlık

Sarı-kırmızılı takımda Victor Osimhen şanssızlığı yaşandı. Nijeryalı yıldız karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Liverpool'un stoperi Konate ile girdiği ikili mücadelede sağ kolundan sakatlandı. Galatasaray'ın sağlık ekibi Osimhen'e hemen müdahalede bulundu. Sağ kolu bandajla sarılan Nijeryalı forvet ciddi sıkıntı yaşadı. Zaman zaman kenara gelerek Teknik Direktör Okan Buruk'la konuşan 26 yaşındaki yıldız, ilk yarıyı tamamlamak istedi. Okan Buruk, Osimhen'i daha önce kenara almak istese de başarılı forvet kendisini denemek istediğini belirtti. Devre arasında da kenara gelen ünlü yıldız yerini Leroy Sane'ye bıraktı.

7 GOLLE TAMAMLADI

Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunu 7 golle tamamladı. Sarıkırmızılı formayla Devler Ligi'nde 10 müsabakaya çıkan Nijeryalı forvet, 7 gol, 3 asistle 10 gole direkt etki etti. Osimhen bu sezon 4 kez de maçın adamı ödülüne layık görülmüştü. Ünlü forvet, organizasyonda toplamda 841 dakika sahada kaldı.