Galatasaray'a transferde yıldız yağmuru! İşte listedeki 3 isim
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 06:50
Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, bir yandan yeni sezonun transfer çalışmalarını da yapıyor.
Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın önde gelen yıldızlarını yakından takip ediyor.
Cimbom; Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Leon Goretzka'yı, henüz Inter ile sözleşme yenilemeyi kabul etmeyen Hakan Çalhanoğlu'nu ve sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi sona erecek Bernardo Silva'yı listesinde tutuyor.
Aslan, yaz döneminde üç dünya yıldızından birini kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.
GORETZKA AYRILACAK
Teknik Direktör Okan Buruk, orta sahasına güçlü bir 8 numara istiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, orta sahadaki alternatifleri artırmak için dünya çapında bir yıldıza yönelmeyi hedefliyor. Bayern Münih'le sözleşmesi sonunda bitecek 31 yaşındaki Leon Goretzka vedaya yakın duruyor. 2017'den beri Bayern'de olan Alman orta saha ile Galatasaray'ın yanı sıra Juventus ve Tottenham da ilgileniyor. Öte yandan İnter'le sözleşmesi 2027'de bitecek Hakan Çalhanoğlu, yeni sözleşme teklifine olumlu yanıt vermedi.
ÇALHANOĞLU ÖN PLANDA
Çalhanoğlu, çocukluktan bu yana taraftarı olduğunu söylediği Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. 2021 senesinden beri İnter'de olan milli yıldız, sezon sonunda bedelsiz olarak sarı-kırmızılı takıma gitmeyi planlıyor. 32 yaşındaki yıldızın İtalyan ekibinden anlayış beklediği ve kolaylık istediği aktarıldı. Galatasaray'da hem yönetim hem de teknik heyet Çalhanoğlu ismine sıcak bakıyor. Yaz döneminde transfer durumunun netlik kazanacağı bildirildi.
OYNAMAYA HAZIR
Hakan Çalhanoğlu kariyerini bitirmeden önce Galatasaray'da forma giymek istiyor. Deneyimli futbolcu daha önce yaptığı birçok açıklamada sarı-kırmızılı takımda yer almayı hayal ettiğini belirtmişti. Başarılı futbolcu, sezon sonunda kariyeriyle ilgili önemli bir karar alacak.
9-10 MİLYON EURO
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'ın planlarını masaya yatırdı. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki yaz transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu'nu 9-10 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak için plan yaptığı aktarıldı.
INTER SICAK BAKMIYOR
İtalyan kulübü İnter, Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a gitmesine sıcak bakmıyor. İnter, Çalhanoğlu'nun takımda devam etmesini istiyor. Sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek 31 yaşındaki orta saha için Serie A temsilcisinin bonservis talep edeceği ve bedelsiz bırakmayacağı dile getirildi.
BAYERN'DE GERİ PLANDA
Leon Goretzka, bu sezon Bayern Münih'te geri planda kaldı. Alman yıldız, 35 resmi maça çıkarken 2 gol attı, 1 asist yaptı. 31 yaşındaki tecrübeli yıldız, toplamda bin 598 dakika sahada kaldı. Goretzka'nın yeni sezon öncesi kadroda düşünülmediği aktarıldı.
GORETZKA'NIN TALİPLİSİ ÇOK
Bayern Münih'ten ayrılmayı düşünen Leon Goretzka'yı Avrupa'da birçok kulüp takip ediyor. Galatasaray'ın transfer listesinde olan 31 yaşındaki orta sahayı İtalya'dan Juventus ve İnter, Fransa'dan Marsilya, Almanya'dan Leverkusen, İngiltere'den de Tottenham ile Manchester United istiyor.
MERTENS ÖRNEĞİ
2017 yılından beri Manchester City'de oynayan 31 yaşındaki Silva, orta sahada oyun kurucu, sol ve sağ kanat ile yardımcı forvet olarak görev yapabiliyor. Sarı-kırmızılılar, Dries Mertens'in 2022-2025 yılları arasında yakaladığı başarıyı elde edebilecek bir profil arıyor. Okan Buruk ve teknik ekibi de Bernardo Silva'nın bu profile uygun bir isim olacağını vurguluyor. Bernardo Silva'yı ABD'de İnter Miami ile İtalya'dan Juventus da istiyor.
CITY'DE YENİLENME SÜRECİ
İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Manchester City kadrosunda yeniden yapılanacak. Teknik Direktör Pep Guardiola, yeni sezonda Manchester City'nin ciddi anlamda kadronun güçleneceğini belirtti. Kadroda yapılacak yenilenme sürecinde Bernardo Silva ile sözleşme yenilenmeyeceği dile getirildi.
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva için herhangi bir bonservis ödeme durumu bulunmuyor. Galatasaray yönetimi de bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen Bernardo Silva, 2017 yılında Monaco'dan Manchester City'ye 50 milyon euroya transfer olmuştu.
BECKHAM İSTEKLİ
Bernardo Silva konusunda ABD'den İnter Miami de takip ediyor. İnter Miami'nin patronu eski futbol yıldızı David Beckham, Silva'yı kadroya katma konusunda son derece istekli davranıyor. İngiliz basınında çıkan haberlerde, İnter Miami'den Silva'ya teklif gittiği iddia edildi.
3 GOL, 5 ASİST
Bernardo Silva bu sezon Manchester City formasıyla 41 resmi maça çıktı. Portekizli 10 numara söz konusu maçlarda 3 gol atarken 5 kez de asist yaptı. Toplamda 2 bin 947 dakika süre alan Silva, genelde rotasyonda değerlendirildi. 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde rakip de oldu.