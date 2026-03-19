Uğurcan yetmedi

Galatasaray, Liverpool karşısında üzücü bir sonuçla sahadan ayrılsa da temsilcimizde Uğurcan Çakır'ın performansı ön plana çıktı. Kariyerinde ilk kez bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkan Uğurcan, dün akşam Anfield'daki maçta kurtarışlarıyla beğeni topladı. Uğurcan özellikle mücadelenin ilk yarısında arka arkaya kurtarışlarıyla dikkat çekti. Deneyimli eldiven maç boyunca 1'i penaltıdan olmak üzere toplamda 10 kurtarış yaptı.

12 MAÇIN HEPSİNDE OYNADI

29 yaşındaki file bekçisi, bu sezon sarı-kırmızılı takım adına en istikrarlı isimlerden biri oldu. Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçın tamamında sahada yer aldı. Uğurcan sadece lig etabında Monaco maçında sakatlanarak 68. dakikada kenara gelmişti. Sarı-kırmızılı takımın 1 numarası, Şampiyonlar Ligi'ni 12 maçta yediği 19 golle tamamladı. Milli kaleci, 4 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

RAKİP MOTİVE OLMUŞTU

Mario Lemina, Liverpool maçını yorumladı. Lemina, "Osimhen ve Noa Lang'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dürüst olmak gerekirse rakibimiz galibiyete daha fazla motive olmuştu. Biz o seviyeye ulaşamadık. Çok üzgünüz. İyi bir takıma karşı kaybettik. Çok üzgünüz, daha fazlasını isterdik. Bu noktaya kadar geldik" dedi. Gabonlu yıldız, "Bu sezon iyi mücadele ettik. Çok iyi bir takımız, çok fazla maça çıktık" ifadelerini kullandı.

ADA'DA ÜZÜLDÜK

Cimbom, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere deplasmanlarında umduğunu bulamadı. Sarıkırmızılı temsilcimiz, lig etabında önce Manchester City'ye deplasmanda 2-0 yenilirken, dün akşam da son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a karşı farklı mağlubiyet geldi.

SALAH'TAN REKOR

Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Mohamed Salah dün akşam Galatasaray'a attığı golle rekor kırdı. Şampiyonlar Ligi kariyerinde 49 gol atan Mohamed Salah (Liverpool x46, Basel x2, Roma x1), turnuva tarihinde tam 50 gole ulaşan ilk Afrikalı oyuncu oldu ve tarihe geçti.

SON 8 BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımların hepsi dün akşam belli oldu. Buna göre Devler Ligi'nde son 8'de Paris Saint Germain- Liverpool, Real Madrid-Bayern Münih, Barcelona- Atletico Madrid ve Sporting Lizbon- Arsenal eşleşmeleri oynanacak.

2. FARKLI YENİLGİ

Temsilcimiz Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en farklı ikinci yenilgisini yaşadı. Devler Ligi'nde lig etabının ilk haftasında Almanya'da Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik skorla kaybeden Aslan, dün akşam da Liverpool karşılaşmasında kalesinde dört gol görerek üzüldü.

SARA ETKİSİZ KALDI

Galatasaray'ın son dönemde çıkışa geçen orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Liverpool rövanşında beklenen performansı gösteremedi. Hafta içinde Brezilya Milli Takımı'ndan davet alan Sara, dünkü maçta 90 dakika sahada kaldı. Deneyimli orta saha 1 kilit pas, 1 orta ile oynarken rakip kaleye şut atma başarısı gösteremedi. Brezilyalı yıldız, maç boyunca yüzde 71'lik pas isabeti yakaladı.

LİVERPOOL'A KARŞI DEVLEŞTİ

Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool'a karşı 3 maçta forma giydi. İstanbul'da RAMS Park'ta oynanan 2 maçta kalesini gole kapatan Uğurcan, 1-0 kazanılan maçlarda önemli rol oynamıştı. Milli kaleci, Devler Ligi'nde İngiliz rakibine karşı söz konusu 3 karşılaşmada toplamda 21 kurtarış yaptı. 29 yaşındaki isim, Liverpool'a karşı görev yaptığı maçlarda başarılı bir görüntü çizdi.

İKİNCİ KEZ PENALTI KURTARDI

Aslan'da Uğurcan Çakır, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir ilke daha imza attı. 29 yaşındaki başarılı kaleci, Devler Ligi'nde Monaco maçından sonra Liverpool karşısında da penaltı kurtarmasını bildi. Böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde birden fazla penaltı kurtaran tek kaleci Uğurcan Çakır oldu. Milli file bekçisi, her iki penaltıyı da deplasmanda kurtararak önemli bir istatistik elde etti.