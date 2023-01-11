Haberler Kimdir KÜRŞAT JUAN KİMDİR? | Survivor Kürşat Juan nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kürşat Juan evli mi, burcu, boyu, kilosu...

KÜRŞAT JUAN KİMDİR? | Survivor Kürşat Juan nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kürşat Juan evli mi, burcu, boyu, kilosu...

Survivor'un 2023 Fenomenler takımı kadrosunda yer alan TikTok fenomeni Kürşat Juan'ın hayatı merak konusu oldu. Gerçek adı Ümit Kürşat Yalçınkaya olan sosyal medya içerik üreticisi hakkında arama motorlarında Kürşat Juan kimdir? Kürşat Juan nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kürşat Juan evli mi, burcu, boyu, kilosu... konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 16:00
KÜRŞAT JUAN KİMDİR? | Survivor Kürşat Juan nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kürşat Juan evli mi, burcu, boyu, kilosu...

Çetiği videoları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşan içerik üreticisi Kürşat Juan, Survivor 2023 kadrosunda, fenomenler takımında yerini aldı. Yarışmanın takipçileri arama motorlarında Kürşat Juan kimdir? Kürşat Juan nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kürşat Juan evli mi, burcu, boyu, kilosu... konularını arşatırıyor. İşte merak edilenler...

KÜRŞAT JUAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

5 Mayıs 1999 yılında doğan 23 yaşındaki Kürşat Juan'ın asıl adı Ümit Kürşat Yalçınkaya'dır. Sosyal medya hesaplarında aktif olarak içerik üreten ve takipçileri için çeşitli videolar çekip paylaşan Kürşat Juan'ın memleketi Artvin'dir. Ailesi ile İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşayan fenomen, annesini 8 yaşındayken, babasını ise 15 yaşındayken kaybetmiştir.

Kürşat Juan'ın 1 ablası 1 abisi var. Juan'ın ablası Artvin'de eşi ve çocukları ile birlikte yaşamını sürdürürken Kürşat ise abisi ile birlikte İstanbul, Ümraniye'de yaşamaktadır.

KÜRŞAT JUAN EVLİ Mİ, BURCU, BOYU, KİLOSU

1,80 metre boyundaki, 70 kg ağırlığındaki Kürşat Juan'ın burcu Boğadır. Fenomen Juan, bekardır.

JUAN NE DEMEK?

İngilizce John ve Joan kelimelerinin İspanyolca versiyonu olan Juan sözcüğü, zarif ve kibar erkek anlamına gelir.

''Johannes'' isminden türetilmiş olan Juan kelimesi, Latince kökenlidir. Juanito şeklinde de kullanılan isim ''Hu-an'' şeklinde telaffuz edilebilir.

Kelimenin Türkçe anlamı, centilmen, sağduyulu ve zariftir. Don Juan karakterinden ötürü mecazi olarak çapkın ve zampara erkek anlamında da kullanılır.

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