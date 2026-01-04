TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Guendouzi için dev teklif! İşte önerilen maaş

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Devre arası transfer döneminde orta sahaya net bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, rotasını Serie A'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Lazio forması giyen Fransız yıldız Matteo Guendouzi için ciddi bir girişimde bulunduğu öne sürüldü.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Guendouzi'nin bonservisi için Lazio'ya 25+2 milyon Euro teklif etti. Sarı-lacivertli yönetimin, Fransız orta saha oyuncusuna ise yıllık 4 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.