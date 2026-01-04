HaberlerFenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Guendouzi için dev teklif! İşte önerilen maaş
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Guendouzi için dev teklif! İşte önerilen maaş
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Lazio'nun Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin Guendouzi'ye teklif ettiği maaş ortaya çıktı. İşte o rakam... (FB spor haberleri)
Devre arası transfer döneminde orta sahaya net bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, rotasını Serie A'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Lazio forması giyen Fransız yıldız Matteo Guendouzi için ciddi bir girişimde bulunduğu öne sürüldü.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Guendouzi'nin bonservisi için Lazio'ya 25+2 milyon Euro teklif etti. Sarı-lacivertli yönetimin, Fransız orta saha oyuncusuna ise yıllık 4 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.
Lazio'dan yıllık 2,5 milyon Euro kazanan 26 yaşındaki futbolcuyla henüz resmi bir anlaşma sağlanmasa da, taraflar arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın yakın olduğu ifade ediliyor.
Bu sezon Lazio formasıyla 15 resmi maça çıkan Guendouzi, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.