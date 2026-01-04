CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Guendouzi için dev teklif! İşte önerilen maaş

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Guendouzi için dev teklif! İşte önerilen maaş

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Lazio'nun Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin Guendouzi'ye teklif ettiği maaş ortaya çıktı. İşte o rakam... (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 12:18
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Guendouzi için dev teklif! İşte önerilen maaş

Devre arası transfer döneminde orta sahaya net bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, rotasını Serie A'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Lazio forması giyen Fransız yıldız Matteo Guendouzi için ciddi bir girişimde bulunduğu öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Guendouzi için dev teklif! İşte önerilen maaş

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Guendouzi'nin bonservisi için Lazio'ya 25+2 milyon Euro teklif etti. Sarı-lacivertli yönetimin, Fransız orta saha oyuncusuna ise yıllık 4 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Guendouzi için dev teklif! İşte önerilen maaş

Lazio'dan yıllık 2,5 milyon Euro kazanan 26 yaşındaki futbolcuyla henüz resmi bir anlaşma sağlanmasa da, taraflar arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın yakın olduğu ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Guendouzi için dev teklif! İşte önerilen maaş

Bu sezon Lazio formasıyla 15 resmi maça çıkan Guendouzi, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Guendouzi için dev teklif! İşte önerilen maaş

İŞTE O HABER

Aslan'dan Fransız yıldıza kanca!
Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor!
