ZEYNEP ALKAN KİMDİR? | Survivor Zeynep Alkan nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Zeynep Alkan evli mi, burcu, boyu, kilosu...

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı, küçük yaşlardan itibaren ekranlarda boy gösteren Zeynep Alkan, Survivor 2023 kadrosunda, gönüllüler takımında yer alacak. Acun Ilıcalı'nın, kadroda Alkan'ın de yer aldığını açıklamasının ardından arama motorlarında Survivor Zeynep Alkan nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Zeynep Alkan evli mi, burcu, boyu, kilosu... konuları araştırılıyor. İşte Survivor Zeynep hakkında tüm merak edilenler...

ZEYNEP ALKAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

26 Mayıs 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen 24 yaşındaki Zeynep Alkan, aslen Hataylı olup, ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızıdır. Ayşe adında bir kız kardeşi olan Alkan, 12 yaşındayken Hisar Eğitim Vakfı Okullarında bazı tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. Aynı zamanda 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında viyola eğitimi alan Zeynep Alkan, şu sıralar sosyal medya fenomenliği yapıyor.

ZEYNEP ALKAN EVLİ Mİ, BURCU, BOYU, KİLOSU...

Uzun zamandır Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis ile birlikte olan Zeynep Alkan, 1,65 metre boyunda, 49 kg ağırlığında ve İkizler burcudur.