09:27 Göztepe Kulübü, İspanya La Liga takımlarından Huesca forması giyen milli futbolcu Serdar Gürler ile kiralık olarak 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.





21:07 Galatasaray'ın Sparta Prag forması giyen 21 yşaındaki Ganalı forvet Benjamin Tetteh için 9 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia edildi.

16:49 Malaga Kulübü, Akhisar'ın Ukraynalı golcüsü Seleznov'u kadrosuna kattığı duyurdu.



14:55 Galatasaray Kulübü, Emre Taşdemir ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.





13:43 Denizlispor, Azerbaycan'ın Qabala takımında forma giyen Lalawele Atakora'nın gündeme geldiği iddia edildi.

13:24 Sivasspor, Premier Lig ekibi Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kiralık olarak kadrosuna dahil etti.





11:46 Spor Toto Süper Lig'in flaş ekiplerinden Kasımpaşa, Benfica'dan Varela ve NK Osijek'ten Haris ile anlaşma sağladı.





01:13 Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Jhonny Lucas ile ilgilendiği iddia edildi.

21:19 Galatasarat, Marcos Do Nascimento Teixeira ile anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

15:32 Galatasaray, Bursaspor'dan ayrılan Emre Taşdemir için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.



15:30 Galatasaray, Portekiz ekibi Chaves'ten stoper Marcao için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.



12:44 Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Rumen oyuncu Cristian Tanase'yi renklerine kattı.





12:42 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemenspor, genç forveti Vedat Erçin'le yollarını ayırdı.

12:41 Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe Huesca'da forma giyen Serdar Gürler'i 1,5 yıllığına kiraladığı iddia edildi.

12:40 TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, Kırşehir Belediyespor'dan Stoper Bora Yelken ile sezon sonuna kadar anlaştı.





12:39 Akhisarspor, Kayserispor'dan ayrılan ön libero Rajko Rotman'la 2.5 yıllığına anlaştı.

17:55 Kayserispor'da Rajko Rotman'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi.

16:30 Çaykur Rizespor, Fenerbahçeli Aatıf ile anlaştı. Son kararı Fenerbahçe verecek.

15:38 Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe, Portekiz ekiplerinden Porto'ya transfer oldu.



12:42 TFF 2. Lig'de ikinci yarıda kümede kalma mücadalesi verecek Fethiyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la yollarını ayıran stoper Emre Balak'la anlaşma sağladı.





12:40 TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor'da alacakları için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çeken ve bu sezon 2 kez süresiz kadro dışı bırakılan golcü Hasan Kaşıkara ile yollar ayrıldı.

07:52 Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Mustafa Akbaş ve Robin Yalçın transfer etti.











07:50 Trabzonspor, Onur Recep Kıvrak'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

07:49 Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar transferi karşılığında 20 yaşındaki Yiğithan Güveli ile 21 yaşındaki Barış Alıcı'nın Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sadık Çiftpınar transferi karşılığında Yiğithan Güveli'yi Evkur Yeni Malatyaspor'a bonservisiyle, Barış Alıcı'yı da sezon sonuna kadar kiralık vermiştir. Her iki oyuncumuza da Evkur Yeni Malatyaspor forması altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

21:26 Galatasaray'ın transferdeki ilk hedefi Alan Carvalho'nun 10 Ocak'ta sarı-kırmızılı kulübe imza atmak için İstanbul'a geleceği ifade edildi.

17:27 Hüseyin Kalpar'la yollarını ayıran Giresunspor, Ümit Özat'la 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşma sağladı.









17:07 Evkur Yeni Malatyaspor Robin Yalçın ve Mustafa Akbaş ile anlaşma sağladı.

15:12 Fenerbahçe, futbol altyapısında top koşturan 10 Ağustos 2000 doğumlu Kudret Oben Saraçoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.





12:11 Çaykur Rizespor, Robin Yalçın'ın sözleşmesini feshetti ve oyuncu kamptan ayrıldı. Robin Yalçın'ın Yeni Malatyaspor'a imza atması bekleniyor.

07:35 Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan Carl Medjani, Suudi Arabistan Pro Lig'de mücadele eden Ohod Al Medina Kulübü ile sözleşme imzaladı.





07:32 Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor'un transfer etmek üzere Antalya kampına davet ettiği Henri Bienvenu ile anlaşamadı. Hatayspor'da yapılan açıklamada, "Antalya kampına davet ettiğimiz Henri Bienvenu ile finansal konularda anlaşamadığımız için transferi gerçekleşmemiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.

07:30 Real Madrid, İngiltere'nin Manchester City ekibinden Brahim Diaz'ı kadrosuna kattı. Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Diaz ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı bildirildi.

23:43 Galatasaraylı Garry Rodrigues, 10.25 milyon Dolar karşılığında Al Ittihad'a transfer oldu.

16:36 Beşiktaş Kulübü, futbolcu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin'e başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.





16:09 Bundesliga ekiplerinden Freiburg, Hoffenheim'dan sol kanat oyuncusu Vincenzo Grifo'yu kiralık olarak kadrosuna dahil etti.





20:58 Galatasaray'ın stoperi Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi.

20:56 Spor Toto Süper Lig'de sancılı bir ilk devre yaşayan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'un stoperi Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattığını resmi olarak duyurdu.

20:55 Spor Toto Süper Lig'in lideri Başakşehir, Türk asıllı Alman Stoper Serdar Taşçı ile anlaştıklarını duyurdu.

16:32 Fenerbahçe'den Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan yeni takımının formasını giydi.





15:50 Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Bursaspor'un da talip olduğu iddia edilen Ukraynalı golcü Seleznyov, İspanya 2'nci Ligi'nde yer alan Malaga'yla anlaşmaya vardı.





15:47 Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Robinho ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.





15:46 Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Boluspor'dan Uğur Akdemir'i kadrosuna kattı.





15:44 Demir Grup Sivasspor, Carl Medjani'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.









15:41 Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan, Alanyaspor'a transfer oldu.





11:06 Fenerbahçe'de kadro dışı durumundaki 23 yaşındaki Ozan Tufan, Aytemiz Alanyaspor'a kiralanacak.





11:02 Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda Evkur Yeni Malatyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.





15:19 Medipol Başakşehir, yeni transferi Robinho için yarın Fatih Terim Stadyumu'nda bir imza töreni düzenleyecek.







15:16 Kasımpaşa 20 yaşındaki Norveçli futbolcu Tobias Heintz ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.









15:14 Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcusu Çekdar Orhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.





15:11 Porto, Santa Clara'da forma giyen Brezilyalı forvet Fernando Andreda'yı 2023'e kadar kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.





15:08 Kasımpaşa, Bundesliga ekibi Stuttgart'tan Azad Toptik'i kadrosuna kattı. 19 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.



