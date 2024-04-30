Rade Krunic'ten flaş itiraf! "Fenerbahçe'de..."
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin İtalyan devi Milan'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Rade Krunic, performansıyla beklentileri karşılayamadı. Sergilediği futbolla taraftarın tepkisini çeken Boşnak futbolcu, sarı-lacivertli takımdaki kariyeriyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte o sözler...
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Fenerbahçeli taraftar, Krunic'in gelişiyle birlikte ön liberodaki alternatiflerin çoğalacağını, bu mevkiide yaşanan sıkıntıların giderileceğini düşünüyordu. Ancak geçen süreç içerisinde beklenti karşılıksız çıktı.
Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiraladığı Krunic, Milan'ın sezon başlangıcında ilk 11'de yer almış, ancak sakatlığı sonrasında takıma dönmekte zorlanmıştı.
İtalya Ligi'nde ancak 10 karşılaşmada şans bulan Bosnalı oyuncu, daha sonra yedek kulübesine hapsolmuş, ara transfer döneminde de Fenerbahçe'ye gelmişti.
Ancak Krunic, Süper Lig'de de 12 karşılaşmada forma giyerken, bunların ancak 6'sında 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Fenerbahçe'deki baskının gerçek futbolunu örttüğünü ileri süren oyuncunun, yakın çevresine, Türkiye'de, İtalya'dan bile daha çok baskı olduğunu ifade etti.
Milan gibi dünya devi bir takımda şans bulan oyuncu, sarı-lacivertli kulübe kiralık gibi gelse de, sarı-lacivertliler küme düşmediği takdirde satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtildi.
Bu arada teknik direktör İsmail Kartal'ın da, İsmail Yüksek'in sezonu kapamasının ardından 6 numaraya çareler aradığı ifade edildi.
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