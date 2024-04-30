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Rade Krunic'ten flaş itiraf! "Fenerbahçe'de..."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin İtalyan devi Milan'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Rade Krunic, performansıyla beklentileri karşılayamadı. Sergilediği futbolla taraftarın tepkisini çeken Boşnak futbolcu, sarı-lacivertli takımdaki kariyeriyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 18:07
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Rade Krunic'ten flaş itiraf! "Fenerbahçe'de..."

Fenerbahçe'nin en çok eleştirilen isimleri arasında yer alan Rade Krunic, yakın çevresine önemli bir itirafta bulundu.

Rade Krunic'ten flaş itiraf! "Fenerbahçe'de..."

Bosnalı oyuncu, sarı-lacivertlilerdeki baskının kendine çok ağır geldiğini savundu.

Rade Krunic'ten flaş itiraf! "Fenerbahçe'de..."

Sarı-lacivertlilerin özellikle 6 numara sıkıntısını aşmak adına transfer ettiği Milanlı oyuncudan büyük beklenti oluştu.

Rade Krunic'ten flaş itiraf! "Fenerbahçe'de..."

Fenerbahçeli taraftar, Krunic'in gelişiyle birlikte ön liberodaki alternatiflerin çoğalacağını, bu mevkiide yaşanan sıkıntıların giderileceğini düşünüyordu. Ancak geçen süreç içerisinde beklenti karşılıksız çıktı.

Rade Krunic'ten flaş itiraf! "Fenerbahçe'de..."

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiraladığı Krunic, Milan'ın sezon başlangıcında ilk 11'de yer almış, ancak sakatlığı sonrasında takıma dönmekte zorlanmıştı.

Rade Krunic'ten flaş itiraf! "Fenerbahçe'de..."

İtalya Ligi'nde ancak 10 karşılaşmada şans bulan Bosnalı oyuncu, daha sonra yedek kulübesine hapsolmuş, ara transfer döneminde de Fenerbahçe'ye gelmişti.

Rade Krunic'ten flaş itiraf! "Fenerbahçe'de..."

Ancak Krunic, Süper Lig'de de 12 karşılaşmada forma giyerken, bunların ancak 6'sında 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Rade Krunic'ten flaş itiraf! "Fenerbahçe'de..."

Fenerbahçe'deki baskının gerçek futbolunu örttüğünü ileri süren oyuncunun, yakın çevresine, Türkiye'de, İtalya'dan bile daha çok baskı olduğunu ifade etti.

Rade Krunic'ten flaş itiraf! "Fenerbahçe'de..."

Milan gibi dünya devi bir takımda şans bulan oyuncu, sarı-lacivertli kulübe kiralık gibi gelse de, sarı-lacivertliler küme düşmediği takdirde satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtildi.

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