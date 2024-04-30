Rade Krunic'ten flaş itiraf! "Fenerbahçe'de..."

Ancak Krunic, Süper Lig'de de 12 karşılaşmada forma giyerken, bunların ancak 6'sında 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Fenerbahçe'deki baskının gerçek futbolunu örttüğünü ileri süren oyuncunun, yakın çevresine, Türkiye'de, İtalya'dan bile daha çok baskı olduğunu ifade etti.