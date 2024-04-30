TRANSFER HABERİ - Arjantin basını duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı yıldızı istiyor
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de sezonun bitmesine kısa bir süre kala yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe, River Plate forması giyen yıldız futbolcunun peşine düştü. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 18:11 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 18:12
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İki takım da ligin bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Arjantin basını, iki takımla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
PAULO DIAZ'A KANCA
El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, River Plate forması giyen Şilili stoper Paulo Diaz'ı istiyor.
Haberde Rus ekibi CSKA Moskova'nın da 29 yaşındaki futbolcuya talip olduğu belirtildi.
Paulo Diaz bu sezon River Plate formasıyla 17 maça çıktı.
Şilili savunma oyuncusu, 1 gollük bir performans sergiledi.
Diaz'ın Arjantin ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeriyse 5 milyon Euro.
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