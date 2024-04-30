Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Arjantin basını duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı yıldızı istiyor

TRANSFER HABERİ - Arjantin basını duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı yıldızı istiyor

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de sezonun bitmesine kısa bir süre kala yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe, River Plate forması giyen yıldız futbolcunun peşine düştü. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 18:11 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 18:12
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Arjantin basını duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı yıldızı istiyor

Trendyol Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Arjantin basını duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı yıldızı istiyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, topladığı 89 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Arjantin basını duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı yıldızı istiyor

Zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş ise 51 puanla 5. sırada bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Arjantin basını duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı yıldızı istiyor

İki takım da ligin bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Arjantin basını duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı yıldızı istiyor

Arjantin basını, iki takımla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERİ - Arjantin basını duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı yıldızı istiyor

PAULO DIAZ'A KANCA

El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, River Plate forması giyen Şilili stoper Paulo Diaz'ı istiyor.

TRANSFER HABERİ - Arjantin basını duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı yıldızı istiyor

Haberde Rus ekibi CSKA Moskova'nın da 29 yaşındaki futbolcuya talip olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Arjantin basını duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı yıldızı istiyor

Paulo Diaz bu sezon River Plate formasıyla 17 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Arjantin basını duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı yıldızı istiyor

Şilili savunma oyuncusu, 1 gollük bir performans sergiledi.

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