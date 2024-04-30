TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı konuştu!

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı ortak basın toplantısında konuştu.

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı, gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenliyor. Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün Trabzon için önemli bir gün. Bugün 30 Nisan. 8. şampiyonluğumuzun yıl dönümü. 8. şampiyonluğu tekrar kutluyorum. Trabzonspor camiası bir arada olduğu müddetçe aşamayacağı hiçbir engel yok. Trabzonspor, şampiyonlukları gelenek haline getirmek istiyorsa her zaman bir arada olmak zorunda.

"BOĞAZ'A BAYRAK GELENEK OLMALI"

Trabzonspor camiası bir arada olduğu müddetçe aşamayacağı hiçbir engel yok. Trabzonspor, şampiyonlukları gelenek haline getirmek istiyorsa her zaman bir arada olmak zorunda. Hocamızla olan birlikteliğimiz gibi camiamız bir olmalı. Eski yöneticileriyle, başkanlarıyla bir olmak zorunda. Ancak, bu şekilde şampiyonlukları gelenek haline getirebiliriz. Trabzonspor camiasının boğaza bayrak asmayı sürekli hale getirmesi lazım. Bunun için de birlikte olması lazım.

"TRANSFER İÇİN ANLAŞTIK!"

Hocamızla beraber 3-4 aydır transfer sürecini yürütüyoruz. 2 izleme ekibi ayrı ayrı değerlendirmeler yapıyor. Biz ekonomik durumları değerlendiriyoruz. Bugüne kadar anlaştığımız oyuncular var, hocamızın da onayıyla.

"4 MİLYAR TL BORCU KAPATABİLİRİM"

1 yıl, 1 aydır başkanım. Ödenen para bu süreçte 140 milyon €'yu buldu. Buna rağmen borcumuz 4 milyar seviyesinde. Ya bunlar ödenemeseydi ne olacaktı? Trabzonspor camiasının bunlara hazır olması lazım. Ekonomik sorunlardan bir şekilde çıkmamız lazım. Zamana, desteğe iyi ihtiyacımız var. Benim maddi desteğe ihtiyacım yok, Trabzonspor camiası manevi destek vermeli. Tabii ki transfer konuşacağız. Bu bir şov oyunu. Ben bu borcu kapatmaya talibim. Ben bu borcu kapatabilirsem çocuklarıma büyük bir gururla 'başka bir şey başardım' diyebilirim.

"TFF YAPAMIYOR, ADAYLARI BEKLİYORUZ"

"TFF seçimi konusunda ciddi tartışmalar yaşandı. Trabzonspor, geçtiğimiz yılın aralık ayından itibaren daha hiçbir kulüp konuşmazken TFF'yi 5 defa, ayrı ayrı, resmi siteden açıklamalarla istifaya davet ettik. Bu işi iyi yapamıyorlar, hala aynı düşüncedeyiz.

"İSTANBUL KULÜPLERİ İÇİN KURGULANMIŞ!"

Türk futbolunda adaletin olmadığı her yerde, üstüne basa basa her zaman söylüyoruz. Özellikle İstanbul kulüplerinin üzerine kurgulanmış, bu çok net, sistemle mücadele ediyoruz. Trabzonspor olarak hem kendi adımıza hem tüm Anadolu adına sesimizin çok daha gür çıkacağı bir dönem yaşayacağız.

Açık söylüyoruz. TFF seçimleriyle ilgili duruşumuzun ana sebeplerinden biri bu. Trabzonspor olarak hiçbir kulübün kavgasıyla işimiz, alakamız olmaz. Trabzonspor'un kafasındaki tek gerçek kendi kulübünün çıkarları ve Anadolu kulüplerine de çıkabildiği kadar sahip çıkmak. Türk futbolunda radikal değişiklik olmalı. TFF'yi defalarca bunu yapamadığı için istifaya davet ettik, tanımadığımızı söyledik. Trabzonspor'un ve Anadolu kulüplerinin çok ciddi rol aldığı, kendi şehirlerine sahip çıktığı yeni bir federasyon istiyoruz.

"İSTANBUL KULÜPLERİ DESTEK ALIYOR"

Kartal projesinin satın alımıyla alakalı son imzadayız. Trabzonspor, bu mülkü Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Belediye başkanlığı döneminde 29 yıl önce almış. Siyaset, Trabzonspor'a çok destek veriyor deniyor. 29 yıldır Trabzonspor'un bunun dışında herhangi bir mülk yoktur. Hiç destek almadığını söyleyen İstanbul kulüplerimizin aldığı arsaları, arazileri, yerleri söylemek ayıp olur. Kendilerine ciddi mülk kattılar. Kendi camiaları adına iyi iş yapmışlar, yadırgamıyorum.

Kime destek veriliyor, kime destek verilmiyor, camiam adına söylemek zorundayım. Trabzonspor'un aldığı bir destek yoktur. Trabzonspor'a İstanbul'da ciddi tesis, altyapı, konaklama, idari anlamda da bir yer talebimiz söz konusu. Bir proje geliştirmek adına yer talebimiz var, Trabzon'da da var. İstanbul Kartal'da da son aşamada bir projemiz var.

Yabancı VAR hakemi, bu işleri doğruya götürecekse mantıklı. Yabancı orta hakem de olur. Avrupa'nın her yerinde olan şeyler bunlar. Gelişime götürecek her şeyin Trabzonspor yanındadır, destekçisidir.

"ONUACHU'NUN KULÜBÜYLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Paul Onuachu'nun kulübüyle görüşüyoruz. Bonservisli satmak istiyorlar. Çok ciddi maliyetle aldıkları bir oyuncu. Trabzonspor'un da şu an öyle bir maliyete girmesi mümkün değil. Kiralama formülü üzerinde anlaşabilirsek tekrar konuyu değerlendiririz.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın açıklamaları ise şu şekilde:

Trabzonspor her zaman şampiyonluğa oynayacaktır. Bazen tepede olmuştur, bazen ikinci kalmıştır ama hep şampiyonluk için oynamıştır.

"TRABZONSPOR DÜNYA MARKASI OLUR"

Başkanım, biz aslında 3 seneyi bitirdik. Finansal durumla başkan ilgileniyor. Ben de teknik tarafıyla ilgileniyorum. Trabzonspor'un sürdürülebilir başarılı olması lazım finansal ve teknik olarak bir dünya markası olabilir nitelikte. Bu coğrafyaya doğru yatırımlar yapılması gerekiyor. Biz 2.5 senedir akademisiyle, yukarısıyla çalışmalar yapıyoruz. Trabzonspor her zaman yarışmak durumundadır. Bunu yapmak için teknik ve finansal olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz. Başkanın bana koşulsuz desteği, yarattığı ortam Trabzonspor için daha fazla yaratmayı sağlıyor.

Bazen 1, bazen 2 olursunuz ama Trabzonspor her zaman yarışın içinde olmalı. Bu oyun artık organizasyon oyunu. Sağlıklı ortama yetenekli oyuncu dahil edersen yarışırsın. Sadece önümüzdeki sezon değil, Trabzonspor'da uzun vadeli planları doğru yapmak gerek. 16-17 takımı geçmek de bir başarıdır, oyuncu kazandırmak, oyunu geliştirmek de bir başarıdır. Trabzonspor bunu senelerdir gerçekleştirmiş, dalgalanma yaşamadan sürekli başarılı olması için çalışıyoruz.

"TRANSFER İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"

Transfer çalışmaları yapıyoruz. Whatsapp'tan, facetime'dan görüntülü görüşmeler yapıyoruz. Amacımız Trabzonspor'u anlatmak. Avrupa'daki herkes Trabzonspor'u çok iyi biliyor. Hedeflerimizi, organizasyonumuzu anlatıyoruz. Çok net geri bildirimler alıyoruz. Tecrübeli, genç, yatırım transferler olacak. Oyun felsefesi oturuyor. Daha hızlı ve agresif takım oluşturmaya çalışıyoruz.

ABDULLAH AVCI: AHMETCAN KAPLAN'IN PERFORMANSI...

Ahmetcan Kaplan'ı tanımıyordum. Bu kim dedim, altyapıdan dediler. Buranın yüzü olması lazım dedim, görüntüsü profili. Ahmetcan'a formayı ben vermedim, o aldı. Şampiyon takımda 18 maç oynadı. 9.5 milyon Euro'ya Ajax'a gitti, Avrupa'nın en iyi akademisine sahip takımı Trabzonspor akademisinden oyuncu aldı.