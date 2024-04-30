TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan iki bomba birden!

Trabzonspor'da transfer hareketliliği erken başladı. Sol bek Barisic, orta saha Lundstram ve forvet Draguş ile kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Fırtına, Fransa Ligue 1 takımı Clermont forması giyen orta saha Muhammed Cham ile Bundesliga 2 temsilcisi Hamburg forması giyen orta saha Laszlo Benes için de bastırıyor. 23 yaşındaki Avusturyalı Cham, "10 numara" pozisyonunun yanı sıra her iki kanatta da görev yapabiliyor. Clermont ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 7 gol atıp 4 de asist yaptı. Cham, Avusturya Milli Takımı'nın formasını da 4 kez giyme başarısı gösterdi.

LASZLO BENES'İN ÇOK TALİBİ VAR

Hamburg forması ile bu yıl kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Benes ise çıktığı 28 maçta 15 gol 12 asistlik katkı sağladı. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Benes, Slovakya Milli Takımı'nda 18 kez görev yaptı, 1 gol attı. Yönetim, bu iki transferde de kısa sürede somut sonuçlar elde etmek istiyor. Cham için daha çok kulübünün maddi beklentilerinin yüksekliği konusunda sürecin uzayabileceği belirtilirken, Benes'in ise sözleşmsinde serbest kalır maddesi olduğu ancak oyuncunun kendisinin farklı takımlarla da görüştüğü ifade edildi. Hamburg ile 62 maça çıkan Benes, 21 gol attı, 21 de asist yaptı.

Yunus Emre SEL

LASZLO BENES ÇOK YÖNLÜ BİRİ

Benes, 8 numara pozisyonunun yanı sıra 6 ve 10 numara rollerinde de görev yapabiliyor. Alman ekibi Hamburg ile Haziran 2026'ya dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun transferi, Trabzon'un orta sahasını güçlendirecek önemli bir hamle olabilir.

DRAGUŞ ÖNEMLİ OYUNCU

Glasgow Rangers'tan 31 yaşındaki Hırvat sol bek Barisic, 30 yaşındaki İngiliz orta saha Lundstram ve Gaziantep FK'de kiralık forma giyen, bonservisi Standard Liege'de olan 24 yaşındaki Romanyalı golcü Denis Draguş ile el sıkışıldı. Abdullah Avcı, konu ile ilgili, "Bitmiş gibi gözüken ama yaklaştığımız önemli transferler var. Draguş önemli bir oyuncu. Önemli katkılar veriyor" dedi.