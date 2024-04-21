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Kafayı çalıştırdı

Süper Lig'de 3.'lük yarışının favorisi olan Trabzonspor, Kayserispor karşısında hata yapmadı. Son haftaların yıldızı Trezeguet'in sakatlığı nedeniyle yer almadığı mücadelede zaferi getiren isim Enis Destan oldu. Bu sezon kafa golleriyle şov yapan genç forvet, 24. dakikada Meunier'in ortasında klasikleşen vuruşlarından birini atarak takımını öne geçirdi. Enis, ikinci yarıda da Uğurcan'ın uzun topunda kafasıyla servis yaparak Pepe'nin golünün hazırlayıcısı oldu ve geceye damga vurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 06:50
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Kafayı çalıştırdı

Süper Lig'de 3.'lük yarışının favorisi olan Trabzonspor, Kayserispor karşısında hata yapmadı. Son haftaların yıldızı Trezeguet'in sakatlığı nedeniyle yer almadığı mücadelede zaferi getiren isim Enis Destan oldu. Bu sezon kafa golleriyle şov yapan genç forvet, 24. dakikada Meunier'in ortasında klasikleşen vuruşlarından birini atarak takımını öne geçirdi. Enis, ikinci yarıda da Uğurcan'ın uzun topunda kafasıyla servis yaparak Pepe'nin golünün hazırlayıcısı oldu ve geceye damga vurdu.

ÖNCE GÜMRÜK SONRA G.ANTEP

Kayserispor 87'de Uğurcan'ın hatası sonrası Bourabia'yla umutlandı. Fakat maçtan 2-1'lik zaferle ayrılan Trabzonspor, puanını 55'e yükseltti. 3.'lük yarışında haftayı kayıpsız geçen Fırtına son 5 maça avantajlı girdi. Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Karagümrük'le karşılaşacak bordo-mavililer, ligde ise gelecek hafta Gaziantep FK'yi konuk edecek.

VAR'DAN İKİ KRİTİK KARAR ÇIKTI

VAR'da görev yapan Pablo Gonzelez Fuertes, iki pozisyonda devreye girdi. İspanyol hakem, önce 28'de Kayserispor lehine verilen penaltıda Çağdaş Altay'ı izlemeye davet etti. Daha sonra penaltı kararı iptal edildi. 55'te Enis Bardhi'nin golünde bir kez daha izlemeye çağırdı. Altay yine gol kararından vazgeçti.

AVCI'DAN ÇAĞRI: KENETLENELİM

Teknik Direktör Abdullah Avcı, galibiyet sonrası keyifliydi. Takımını kutlayan tecrübeli hoca, "Maçı daha farklı duruma getirebilirdik. Pepe ve Enis Destan'ın gol atması çok önemliydi. Takımımın performansı için teşekkür ederim. Türkiye Kupası'na talibiz. Trabzonspor'un kenetlenme zamanı" ifadelerini kullandı.

DEPLASMANIN KRALI MEUNIER

Geldiği günden bu yana performansıyla parmak ısırtan Thomas Meunier, Kayseri'de de skora etki etti. Enis'in golünde pası veren Belçikalı sağ bek, ligde 9. maçında 4. asistine imza attı. Türkiye Kupası'nda da 1 asisti bulunan Meunier, bordo-mavili formayla çıktığı 5 deplasmanın 4'ünde gol pası verdi.

NE YAPTIN FOUNTAS

9 maç sonra ilk 11'e giren Fountas 68'de inanılmaz bir gol kaçırdı. Visca'nın pasında kalenin dibinden direği nişanlayan Yunan oyuncu adeta zor olanı başardı.

11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta Sivasspor maçını kaybeden ilk 11'de değişikliklere gitti. Sakatlığı bulunan Trezeguet'i oynatmayan tecrübeli hoca, Fountas'ı sol kanatta görevlendirdi. Umut Güneş'i de kulübeye çeken Avcı, onun yerine Enis Destan'a ilk 11'de şans verdi.

EREN HAFTAYA YOK

Fırtına'da Kayserispor mücadelesi öncesinde 3 isim kart sınırında bulunuyordu. Eren Elmalı, 18. dakikada gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Eren, gelecek hafta Gaziantep FK karşısında takımını yalnız bırakacak. Uğurcan Çakır ve kulübedeki Baniya ise kart görmeyerek sınırda geçmeyi başardı.

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