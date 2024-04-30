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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hasan Arat taraftarların gönlünü o yıldızla alacak!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş için bu sezon beklentilerin altında geçerken siyah-beyazlılar gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadı. Beşiktaş'ta bu anlamda Başkan Hasan Arat o yıldız isimle taraftarların gönlünü almayı planlıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 16:20 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 16:21
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hasan Arat taraftarların gönlünü o yıldızla alacak!

Süper Lig'de aldığı Fenerbahçe yenilgisiyle 3. lük hedefi de zora giren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Yeni sezonda kadrosuna bir forvet takviyesi yapması beklenen Siyah-Beyazlılar'ın bonserivisi Bundesliga ekibi Leipzig'te bulunan ve bu sezon Real Sociedad'da kiralık oynayan Portekizli golcü Andre Silva'yı gündemine aldığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hasan Arat taraftarların gönlünü o yıldızla alacak!

HAMLE YAPILACAK
Takvim'in haberine göre; 25 yaşındaki golcü ile yakından ilgilenen Kartal'ın Alman ekibine dönmesi beklenen yıldız futbolcu için sezon sonunda girişimlere başlaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hasan Arat taraftarların gönlünü o yıldızla alacak!

Bu sezon İspanyol ekibi ile 23 maça çıkan Silva 3 gole imza attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hasan Arat taraftarların gönlünü o yıldızla alacak!

Alman ekibinin de 2026'ya kadar kontratı bulunan Silva ile devam etmeyeceği ve oyuncunun transferinde sıkıntı çıkarmayacağı da gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hasan Arat taraftarların gönlünü o yıldızla alacak!

İspanya'da kötü bir sezon geçiren Silva'nın da yeni sezonda başka bir takımda forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

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