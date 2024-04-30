BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hasan Arat taraftarların gönlünü o yıldızla alacak!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş için bu sezon beklentilerin altında geçerken siyah-beyazlılar gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadı. Beşiktaş'ta bu anlamda Başkan Hasan Arat o yıldız isimle taraftarların gönlünü almayı planlıyor. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 16:20 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 16:21
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
HAMLE YAPILACAK
Alman ekibinin de 2026'ya kadar kontratı bulunan Silva ile devam etmeyeceği ve oyuncunun transferinde sıkıntı çıkarmayacağı da gelen haberler arasında.
İspanya'da kötü bir sezon geçiren Silva'nın da yeni sezonda başka bir takımda forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
DİĞER