Fenerbahçeli yıldızın transferini Kenan Koçak itiraf etti!

A Milli Takım'da Stefan Kuntz görevinde bulunan Kenan Koçak son yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Kenan Koçak, milli takımın yıldız isimleri Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ile ilgili olarak konuştu. Kenan Koçak'ın ayrıca A Milli Takım'ın formasını terleten ve Fenerbahçe'de top koşturan o yıldız ile ilgili olarak yaptığı açıklama gündem oldu. İŞTE O İTİRAF: 43 yaşındaki futbol adamı, Xabi Alonso ile Bundesliga şampiyonu olan Bayer Leverkusen'in Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nun transferiyle ilgilendiği Radyospor'a aktardı. Koçak transferle ilgili olarak, "Alman kulüpleri çok organize çalışırlar. Transferini düşündükleri futbolcularla ilgili çok iyi araştırma yaparlar. Bayer Leverkusen beni aradı Ferdi Kadıoğlu'nu sordu. 'Alabilirseniz tebrik ederim. Ferdi Kadıoğlu, Leverkusen'de oynayabilecek bir oyuncu' dedim." ifadelerine yer verdi. Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla pek çok takımın transfer listesine girdi.