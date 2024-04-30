Fenerbahçeli yıldızın transferini Kenan Koçak itiraf etti!

Koçak transferle ilgili olarak, "Alman kulüpleri çok organize çalışırlar. Transferini düşündükleri futbolcularla ilgili çok iyi araştırma yaparlar.

Bayer Leverkusen beni aradı Ferdi Kadıoğlu'nu sordu. 'Alabilirseniz tebrik ederim. Ferdi Kadıoğlu, Leverkusen'de oynayabilecek bir oyuncu' dedim." ifadelerine yer verdi.