Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli yıldızın transferini Kenan Koçak itiraf etti!

Fenerbahçeli yıldızın transferini Kenan Koçak itiraf etti!

A Milli Takım'da Stefan Kuntz döneminde yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Kenan Koçak son yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. Koçak'tan, Fenerbahçe'nin yıldız ismi ile ilgili olarak flaş transfer itirafı da geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 15:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçeli yıldızın transferini Kenan Koçak itiraf etti!

A Milli Takım'da Stefan Kuntz görevinde bulunan Kenan Koçak son yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçeli yıldızın transferini Kenan Koçak itiraf etti!

Kenan Koçak, milli takımın yıldız isimleri Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ile ilgili olarak konuştu.

Fenerbahçeli yıldızın transferini Kenan Koçak itiraf etti!

Kenan Koçak'ın ayrıca A Milli Takım'ın formasını terleten ve Fenerbahçe'de top koşturan o yıldız ile ilgili olarak yaptığı açıklama gündem oldu.

Fenerbahçeli yıldızın transferini Kenan Koçak itiraf etti!

İŞTE O İTİRAF:

43 yaşındaki futbol adamı, Xabi Alonso ile Bundesliga şampiyonu olan Bayer Leverkusen'in Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nun transferiyle ilgilendiği Radyospor'a aktardı.

Fenerbahçeli yıldızın transferini Kenan Koçak itiraf etti!

Koçak transferle ilgili olarak, "Alman kulüpleri çok organize çalışırlar. Transferini düşündükleri futbolcularla ilgili çok iyi araştırma yaparlar.


Bayer Leverkusen beni aradı Ferdi Kadıoğlu'nu sordu. 'Alabilirseniz tebrik ederim. Ferdi Kadıoğlu, Leverkusen'de oynayabilecek bir oyuncu' dedim." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçeli yıldızın transferini Kenan Koçak itiraf etti!

Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla pek çok takımın transfer listesine girdi.

Kenan Koçak transfer teklifii açıkladı! Barış Alper Yılmaz...
Türk Telekom
DİĞER
25 yıllık eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet iddialarına olay açıklama! "Kibariye yine bildiğiniz gibi"
AK Parti'de 'değişim' MYK'sı! Başkan Erdoğan liderliğinde kritik toplantı... Hangi kademelerde değişim olacak?
Bir Alman harikası G.Saray'a geliyor!
İşte F. Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte F. Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları!
İngiltere'den olay iddia! Virgil van Dijk Süper Lig'e mi geliyor?
MAYIS CELBİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? | Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2024 | 31. Dönem POMEM sınav yeri öğrenme
ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2024? | 6 oruçlar ne zaman tutulur?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Koçak'tan F.Bahçe'nin yıldızı için flaş itiraf! Koçak'tan F.Bahçe'nin yıldızı için flaş itiraf! 15:51
Kenan Koçak transfer teklifii açıkladı! Barış Alper Yılmaz... Kenan Koçak transfer teklifii açıkladı! Barış Alper Yılmaz... 15:33
Del Bosque'ye özel görev! Del Bosque'ye özel görev! 15:21
Özbek'ten dev hamle! G.Saray'ın borcu kalmayacak Özbek'ten dev hamle! G.Saray'ın borcu kalmayacak 13:24
Bayern Münih - Real Madrid maçı CANLI İZLE Bayern Münih - Real Madrid maçı CANLI İZLE 13:11
"Kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmez" "Kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmez" 13:07
Daha Eski
İşte F. Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları! İşte F. Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları! 12:52
NBA'de Nuggets yarı finalde! NBA'de Nuggets yarı finalde! 11:25
Bakandan açıklama geldi! Türkiye ve F1... Bakandan açıklama geldi! Türkiye ve F1... 11:07
Arat'tan sportif direktör açıklaması! Arat'tan sportif direktör açıklaması! 10:55
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco! Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco! 10:36
Doğan açıkladı! Onuachu'nun bonservisi... Doğan açıkladı! Onuachu'nun bonservisi... 10:34