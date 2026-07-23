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Haberler UEFA Avrupa Ligi Hajduk Split-Pafos FC maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hajduk Split-Pafos FC maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 2 . eleme turlarıyla devam ediyor. Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split, Güney Kıbrıs ekibi Pafos FC ile karşı karşıya gelecek. Tribünlerin desteğiyle rövanş öncesi avantaj yakalamak isteyen Gennaro Gattuso ekibine karşı Pafos FC ise deplasmanda puan çıkarmanın peşinde. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgileri furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Hajduk Split-Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 14:56
Hajduk Split-Pafos FC maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hajduk Split-Pafos FC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Hajduk Split ile Pafos FC UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda karşı karşıya geliyor. Poljud Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmada iki takım da turnuvaya galibiyetle başlamanın peşinde. Kazanan tarafın rövanş öncesi büyük avantaj elde edeceği mücadelenin yayın bilgileri ve detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Hajduk Split-Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hajduk Split-Pafos FC MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kapsamındaki Hajduk Split-Pafos FC maçı, 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Hajduk Split-Pafos FC MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Hajduk Split-Pafos FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Hajduk Split-Pafos FC maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Hajduk Split-Pafos FC MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hajduk Split: Silic; Acapandie, Maresic, Van Hoorenbeeck, Hrgovic; Pukstas, Pajaziti; Brajkovic, Dali, Melnjak; Sego

Pafos FC: Kyriakidis; Bruno, Luiz, Goldar, Ioannou; Pepe, Sunjic; Jaja, Dragomir, Biel; Lele

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