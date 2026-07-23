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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den istifa açıklaması!

Fenerbahçe'den istifa açıklaması!

Mahmut Uslu ve beraberindeki 6 ismin Fenerbahçe Futbol A.Ş Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği açıklandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 14:17 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 14:31
Fenerbahçe'den istifa açıklaması!

Fenerbahçe'de aralarında Mahmut Uslu'nun da bulunduğu 7 ismin, Fenerbahçe Futbol A.Ş Yönetim Kurulu üyeliğinden kendi isteğiyle istifa ettiği duyuruldu. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Gürbüz, Sayın Erdem Sezer, Sayın İlker Alkun, Sayın Mahmut Nedim Uslu, Sayın Olcay Doğan, Sayın Ufuk Şansal ve Sayın Yavuz Selim Demir'in 23.07.2026 tarihi itibarıyla kendi istekleri ile istifalarının kabulüne ve boşalan üyeliklere 23.07.2026 tarihinde (bugün) yapılacak olağanüstü genel kurulda seçim yapılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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