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Haberler TFF 1.Lig Boluspor'un yeni teknik direktörü Daniel Farrar oldu!

Boluspor'un yeni teknik direktörü Daniel Farrar oldu!

ABD'li Teknik Direktör Daniel Farrar ile anlaşan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 40 yıl aradan sonra takımın başına yabancı bir teknik adam getirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 13:36
Boluspor'un yeni teknik direktörü Daniel Farrar oldu!

ABD'li Teknik Direktör Daniel Farrar ile anlaşan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 40 yıl aradan sonra takımın başına yabancı bir teknik adam getirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Boluspor'un, yeni teknik direktörü belli oldu. Kırmızı-beyazlı yönetim, kariyerinin büyük bir bölümünü Güney Amerika kulüplerinde geçiren ABD'li çalıştırıcı Daniel Farrar ile resmi sözleşme imzaladı. Bolu ekibi, bu hamlesiyle 40 yıl aranın ardından ilk kez yabancı bir teknik adamı takımın başına getirdi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, 40 yaşındaki çalıştırıcının kariyerindeki başarılara dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"8 Kasım 1985 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde dünyaya gelen Daniel Farrar, teknik direktörlük kariyerinin önemli bir bölümünü Güney Amerika'da geçirmiştir. Paraguay, Venezuela ve Bolivya'da çeşitli kulüplerde görev yapan Farrar, 2018 yılında River Plate Asuncion (Paraguay) ile şampiyonluk yaşayarak takımını en üst lige taşımıştır. 2019 yılında ise 12 de Octubre (Paraguay) ile ligi ikinci sırada tamamlamış ve bir kez daha üst lige yükselme başarısı göstermiştir"

Açıklamanın son bölümünde ise, en son Bolivya temsilcisi Club Aurora'yı çalıştıran Farrar'ın; River Plate (Paraguay), Sol de Amarica (Paraguay) ve Club Aurora takımlarının başında üç farklı CONMEBOL Copa Sudamericana organizasyonunda da görev aldığı hatırlatıldı.

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