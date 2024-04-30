Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 30 Nisan rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 30 Nisan rakamları

30 Nisan 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 80'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 82,62 olarak ölçüldü. İşte 30 Nisan 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 10:10 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 10:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 30 Nisan rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 30 Nisan | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istırancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 54,63 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 91,99 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 30 Nisan 2024 günü yüzde 82,62 olarak ölçüldü.

💦30 Nisan 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

30 Nisan Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 82,62 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 30 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %91,99

🚿 Darlık Barajı: %83,37

🚿 Elmalı Barajı: %88,62

🚿 Terkos Barajı: %91,68

🚿 Alibey Barajı: %64,59

🚿 Büyükçekmece Barajı: %77,91

🚿 Sazlıdere Barajı: %61,67

🚿 Istrancalar Barajı: %54,63

🚿 Kazandere Barajı: %77,67

🚿 Pabuçdere Barajı: %76,14

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Türk Telekom
Buruk o isme hayran kaldı! Forma yine onun
DİĞER
EXXEN CANLI İZLE || Exxen ekranı ile Şampiyonlar Ligi Bayern Münih- Real Madrid maçı İZLE
AK Parti'de gözler MYK toplantısında! Hangi kademelerde değişim olacak?
Süper Lig devinden Altay bombası!
Bir Alman harikası G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
HALKA ARZ TAKVİMİ MAYIS 2024 | Yeni halka arz ne zaman? Mayıs ayı halka arz tarihleri
Deprem mi oldu son dakika 30 Nisan?
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Miami'de mavi Ferrari! Miami'de mavi Ferrari! 10:11
Terim dönemi sona mı eriyor? Terim dönemi sona mı eriyor? 10:02
Yönetimden Onuachu harekatı! Yönetimden Onuachu harekatı! 09:56
Süper Lig devinden Altay bombası! Süper Lig devinden Altay bombası! 09:31
İngiltere'den olay iddia! Virgil van Dijk Süper Lig'e mi geliyor? İngiltere'den olay iddia! Virgil van Dijk Süper Lig'e mi geliyor? 09:00
Cengiz için flaş karar! Kalan haftalarda... Cengiz için flaş karar! Kalan haftalarda... 09:00
Daha Eski
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Nisan bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Nisan bugün kimin maçı var? 08:27
Lewandowski şov yaptı Barcelona kazandı! Lewandowski şov yaptı Barcelona kazandı! 00:12
Lewandowski şov yaptı Barcelona kazandı! Lewandowski şov yaptı Barcelona kazandı! 00:11
İşte Nijerya Milli Takımı'nın yeni hocası! İşte Nijerya Milli Takımı'nın yeni hocası! 00:05
İşte Nijerya Milli Takımı'nın yeni hocası! İşte Nijerya Milli Takımı'nın yeni hocası! 00:04
Sergen Yalçın: Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok Sergen Yalçın: Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok 23:35