Haberler Haberler İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf Bursluluk Sınav sonuçları öğrenme

İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf Bursluluk Sınav sonuçları öğrenme

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine düzenlenen İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı) sonuçları erişime açıldı. Bakanlığın resmi sitesinde öğrenci ve velilerin erişimine açılan sonuçlarda 'Kazandı' ibaresi yer alan adaylar, burs almaya hak kazanacak. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf Bursluluk Sınav sonuçları öğrenme ve İOKBS sonuç sorgulama ekranını haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 13:40 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 14:10
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İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf Bursluluk Sınav sonuçları öğrenme

İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği ve ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılım sağladığı İlk ve Orta Öğretim Bursululuk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine düzenlenen bursluluk sınavında sonuçlar erişime açıldı. ursluluk sonuçları ekranında "Kazandı" ifadesi yer alan adaylar burs almaya hak kazanırken sonuçlar, sınava giren adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. İşte İOKBS sonuç sorgulama ekranı 2024 ve 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf Bursluluk Sınav sonuçları öğrenme ekranı...

2024 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları, "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edildi. Bursluluk sınav sonuçları ekranına adaylar internet üzerinden erişim sağlayabilecek. Adaylar ayrıca sonuçlara ilişkin bilgilendirilmeyecek. Sınav sonuçları sorgulama ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayısı, sınavdan elde edilen toplam puan yer alacak.

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İOKBS SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Bursluluk sınav sonuçları ekranına adaylar internet üzerinden erişim sağlayabilecek. Yukarıdaki linklere tıklayarak TC kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodunu giren öğrenci ve veliler sonuçlara ulaşabilir.

İOKBS SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Bursluluk sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının açıklanmasında itibaren beş gün içerisinde yapılması gerekiyor. Sınav sonuçlarına itirazlar, ÖDSGM resmî internet sayfasında (http://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM'ye yapılabilecek. İtiraz başvuru ücreti 30 TL'dir. yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla bu ücretin verilen süre içinde ödenmesi gerekiyor. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevapanahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr veyahttp://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on)günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacak. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen,banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkatealınmayacak.

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