CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
FED faiz kararını açıkladı! Mart 2026 ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

FED faiz kararını açıkladı! Mart 2026 ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Dünya ekonomisinin kalbi Washington’da attı; FED, 2026 yılının en kritik faiz kararlarından birini resmen ilan etti. Enflasyon verileri, istihdam rakamları ve bankacılık sektöründeki son gelişmelerin gölgesinde toplanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), para politikasına dair yeni rotasını çizdi. Karar metninde yer alan satır başları, yılın geri kalanında kaç faiz artışı veya indirimi yapılacağına dair en net sinyalleri verirken, yatırımcılar 'FED faiz kaç oldu? Düştü mü, sabit mi kaldı? sorularının yanıtını aramaya başladı. Kararın hemen ardından mikrofon başına geçen FED Başkanı Jerome Powell’ın sözlü yönlendirmeleri ise piyasalarda oynaklığı zirveye taşıdı. İşte mart ayı FED faiz kararı ve piyasaları sarsan o kritik açıklamanın detayları...

Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 21:01 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 21:11
FED faiz kararını açıkladı! Mart 2026 ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Piyasaların haftalardır nefesini tutarak beklediği an geldi; ABD Merkez Bankası (FED), mart ayı olağan toplantısının ardından faiz kararını saat 21.00'de dünya kamuoyuyla paylaştı. ABD'de enflasyonun seyri ve resesyon endişeleri arasında denge kurmaya çalışan banka yönetimi, küresel finans sistemini doğrudan etkileyecek olan faiz oranlarına dair tercihini yaptı. Bu karar, sadece ABD ekonomisini değil; ons altından Bitcoin'e, dolar endeksinden gelişmekte olan ülke piyasalarına kadar geniş bir yelpazede fiyatlamaları yeniden şekillendiriyor. Karar metninde vurgulanan 'fiyat istikrarı' ve 'maksimum istihdam' hedefleri, FED'in sıkılaşma döngüsünde nerede durduğuna dair önemli ipuçları barındırıyor. Finans dünyasının pür dikkat kesildiği toplantı sonrası, piyasaların ilk tepkisi ve analistlerin yeni dönem beklentileri haberimizin detaylarında...

FED faiz kararı Mart 2026

FED MART 2026 FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (FED), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranını %3,50-3,75 aralığında sabit bırakma kararı aldı. Böylece Fed son 3 faiz toplantısında faizi değiştirmemiş oldu.

FED FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARDA SON DURUM

BIST GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 13.115,13 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,47 puan azalırken, toplam işlem hacmi 134,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,15, holding endeksi yüzde 1,77 değer kaybetti. Sektör endekslerini arasında en çok yükselen yüzde 1,37 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden ise yüzde 4,78 ile madencilik oldu.

FED faiz kararı ne oldu? Düştü mü, arttı mı?

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gelişmelerin petrol fiyatlarında sert yükselişlere yol açmasının ekonomik yavaşlamayı tetikleyebileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceği endişesiyle negatif seyrederken, yatırımcıların odağı bugün açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine çevrildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalara paralel olarak pozitif başladığı günde en yüksek 13.298,53 puanı görmesinin ardından, artan jeopolitik endişelerin etkisiyle günü satıcılı tamamladı. Analistler, Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yarın yurt içinde haftalık uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerinin, yurt dışında ise büyük merkez bankalarının faiz kararları ve başkanlarının açıklamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Borsa İstanbul'un yarın Ramazan Bayramı nedeniyle erken kapanacağını da kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.200 ve 13.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

ASpor CANLI YAYIN

Galatasaray'dan flaş 10 numara hamlesi!
Fatih Tekke'den maç öncesi flaş karar!
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
Başkan Erdoğan "Öğretmene şiddete tolerans yok" diyerek vurguladı: Saygısızlığı dahi hoş göremeyiz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Buruk'tan tarihi motivasyon konuşması!
Virgil van Dijk'tan flaş G.Saray itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool-Galatasaray maçından son notlar! Liverpool-Galatasaray maçından son notlar! 20:38
Braga çeyrek finalde! Braga çeyrek finalde! 20:35
Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır 20:16
F.Bahçe açıkladı! Uçakta prim krizi... F.Bahçe açıkladı! Uçakta prim krizi... 20:14
Fatih Tekke'den maç öncesi flaş karar! Fatih Tekke'den maç öncesi flaş karar! 19:27
Nijerya A Milli Futbol Takımı'ndan flaş karar! Nijerya A Milli Futbol Takımı'ndan flaş karar! 18:40
Daha Eski
Başakşehir-Antalyaspor | CANLI Başakşehir-Antalyaspor | CANLI 18:17
Eyüpspor-Trabzonspor | CANLI Eyüpspor-Trabzonspor | CANLI 17:36
İkas Eyüpspor-Trabzonspor maçı detayları! İkas Eyüpspor-Trabzonspor maçı detayları! 17:01
UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı! UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı! 16:09
Buruk'tan tarihi motivasyon konuşması! Buruk'tan tarihi motivasyon konuşması! 15:46
Romanya maçının biletleri genel satışa çıktı Romanya maçının biletleri genel satışa çıktı 15:45