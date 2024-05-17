GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 17 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 17 MAYIS? | Gelinim Mutfakta'nın 1390. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 17 Mayıs Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? Çeyrek altını kim aldı? Bilezikleri kim kazandı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 17 MAYIS CUMA?

Gelinim Mutfakta'nın 1390. bölümünde elenen isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA17 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 17 Mayıs Cuma tarihli günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 13 - 17 Mayıs hafta finalinde bilezikleri alan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 16 Mayıs Perşembe günü çeyrek altını Damla gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 6 - 10 Mayıs haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Zeynep gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 6 - 10 Mayıs hafta finalinde elenen isim Özge gelin oldu.