Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 17 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 17 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta 17 Mayıs bilezikleri kim aldı? | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanan isim merak ediliyordu. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 17 Mayıs Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 12:20 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 12:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 17 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 17 MAYIS? | Gelinim Mutfakta'nın 1390. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 17 Mayıs Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? Çeyrek altını kim aldı? Bilezikleri kim kazandı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 17 MAYIS CUMA?

Gelinim Mutfakta'nın 1390. bölümünde elenen isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA17 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 17 Mayıs Cuma tarihli günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 13 - 17 Mayıs hafta finalinde bilezikleri alan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 16 Mayıs Perşembe günü çeyrek altını Damla gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 6 - 10 Mayıs haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Zeynep gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 6 - 10 Mayıs hafta finalinde elenen isim Özge gelin oldu.

Şoke eden liste! Böyle duyurdular
Mourinho'dan flaş hamle! 30 milyon euro'yu reddetti
DİĞER
Son dakika haberleri: Panathinaikos'ta şok! Fatih Terim ayrıldığını açıkladı: "Dün akşam..."
FETÖ kumpasın göbeğinde! Ankara Emniyeti'nde 'emniyetsiz' işler yanıt bekleyen sorular... Kukla, kuklacı ve komplonun kilit aktörleri
Derbi öncesi flaş iddia! İsmail Kartal ve Dzeko...
G.Saray'dan yılın transferi! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Günlük burç yorumları 17 Mayıs | ❗🌙alınacak kararlara dikkat!
Survivor kim elendi 16 Mayıs Perşembe?
BİM AKTÜEL KATALOG 17 MAYIS | Kamp malzemeleri - Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 17 MAYIS rakamları
19 MAYIS MESAJLARI 2024 | Resimli, kısa, uzun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şoke eden liste! Böyle duyurdular Şoke eden liste! Böyle duyurdular 12:33
İşte dünyanın en ateşli derbileri! G.Saray ve F.Bahçe... İşte dünyanın en ateşli derbileri! G.Saray ve F.Bahçe... 12:02
Mourinho'dan flaş hamle! 30 milyon euro'yu reddetti Mourinho'dan flaş hamle! 30 milyon euro'yu reddetti 11:49
Heidenheim - Köln maçı ne zaman? Heidenheim - Köln maçı ne zaman? 11:40
Stuttgart - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Stuttgart - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? 11:35
İşte F.Bahçe'nin yeni orta sahası! Krunic'in yerine... İşte F.Bahçe'nin yeni orta sahası! Krunic'in yerine... 10:38
Daha Eski
Borussia Dortmund - Darmstadt maçı ne zaman? Borussia Dortmund - Darmstadt maçı ne zaman? 10:46
Union Berlin - Freiburg maçı ne zaman? Union Berlin - Freiburg maçı ne zaman? 10:50
Bayer Leverkusen - Augsburg maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Augsburg maçı ne zaman? 10:54
Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı ne zaman? 10:58
Wolfsburg - Mainz maçı ne zaman? Wolfsburg - Mainz maçı ne zaman? 11:05
Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman? Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman? 11:08