HaberlerHaberlerBİM AKTÜEL KATALOG 17 MAYIS | Kamp malzemeleri - Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
BİM AKTÜEL KATALOG 17 MAYIS | Kamp malzemeleri - Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 17 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 12:10Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 12:30
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