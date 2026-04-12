CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Spor yazarları Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor yazarları Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 66'e çıkararak zirve takibini sürdürdü. Maçın ardından Fotomaç yazarları karşılaşmayı köşelerine taşıdı. İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçına dair öne çıkan değerlendirmeler… (FB Spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 08:42
Spor yazarları Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - DUA!

Artık yarım puan kaybına tahammül olmayan haftalara girdik. Hele Fenerbahçe öyle gereksiz öyle umarsız puanlar kaybetti ki! Şampiyonluk yarışını Anadolu takımlarıyla olan karşılamalar belirliyor. Her zaman ki gibi… Golcüsüz 6 numaranın attığı bir golle öne geçti Fenerbahçe. Haftalardır takımın dinamosu olan Kante bu kez takımının ilk golünü attı. Her hafta bunu yazacağım büyük ihtimalle… Zira Fenerbahçe'nin golcüsü yok. Ligin dibindeki takıma 3 puan verdikten sonra bu kez dibin üzerindeki takımla kora kor oynamak zorunda kaldı. Oysa 300 milyon euro'luk takım rahat rahat kazanmalıydı. Talisca sarı- lacivertlilerin özel oyuncularından birisi…

Spor yazarları Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

90 dakika boyunca tutarsın ama bulduğu anda topu filelerde görürsün. Yeter ki yarım pozisyon bulsun! Bazıları Nene'yi savruk bulabilir. Ama ben takipçi ve konsantre bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Henüz çok genç olmasına rağmen bence çok iyi bir performans sergiliyor.Gol ve asist katkısına baktığınızda ne demek istediğimi anlarsınız. Talisca ve Kante attıkları gollerden bağımsız maçın en iyileri oldu. Santrforsuzluk Fenerbahçe'yi belki Kayseri karşısında zorlamadı ama denk takımlar karşısında sıkıntı oluyor. Bu sezon sık sık gördük! İnşallah yeni sezonda golcüsüz olmayacağını görürler. Şimdi bugün oynanacak Galatasaray- Kocaeli maçını bekleyecekler.

Spor yazarları Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Zira o kadar saçma puanlar kaybedildi ki! Dua edelim Galatasaray puan kaybetsin! Guendouzi'ye kafa atılan pozisyon kesinlikle kırmızı kart olmalıydı. Hakem Ali Yılmaz ve Var'dakiler görmemezlikten geldiler. Fenerbahçe kazandığı için belki çok konuşulmaz ama yine de penaltı. Görmedin vermedin ama VAR'da mı görmedi?

Spor yazarları Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - YILDIZLAR ZAMANI

Kolay görünen zor maçlardan biriydi Fenerbahçe adına. Karagümrük'den daha önce ağızları yanmıştı, bu kez elinde hücum planı da olan Kayseri direnci ile karşılaştılar. Asensio'nun yokluğunda çözüm üretmek zor. Görevi Talisca'dan bekliyorlar ama O'nun aklında takımı oynatmak yok. Sürekli kaleyi düşünüp, kendine şut açısı yaratmak ilk düşüncesi. Rakip kapanınca da takımın hedef pas noktası haline geldi. Kante'nin müthiş vuruşu ile Fenerbahçe rahatladı, rakibin planları çıkmaza girdi. Beşiktaş maçıyla başlayan çıkışına, dün de yüksek ritmini ekledi Kante. Orta saha kalabalığını topla geçtiği gibi, hücum opsiyonları da değerlendirerek, atak başlangıçlarının ismiydi.

Spor yazarları Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Guendouzi'nin de hakkını yamadan, maçın kontrolünün iki Fransız'da olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bitime beş maç kala hala Semedo'yu bekliyor Sarı- Lacivertliler. Sakatlık geçti ama maç eksiği ya da Nene ile uyumsuzluğu, hangisini seçerseniz seçin Fenerbahçe sadece sol kanattan oynamaya çalışan bir takım haline geldi. Lig biterken bu tip teknik eleştiriler yapmanın çok anlamı da yok aslında. Sadece ekstra oyuncuların parlattığı, onların aklı ve yetenekleri ile yol alındığı dönemdeyiz. 26 Nisan'daki büyük final öncesinde farklı kazanarak dönmek, Trabzonspor ile araya iki puan koymak hepsinden önemliydi Fenerbahçe adına.

Spor yazarları Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - KIRMIZIYI VERMEDİ

Kendisini nasıl bir maçın beklediğinin analizini Ali Yılmaz yapamamış. Daha ilk 3 dakika içinde Dorukhan'ın Talisca'ya ve Furkan'ın Guendouzi'ye faulleri her şeyi belli etti ama o yine maçı okuyamadı, çözemedi. Faul ve kart hataları yaptı.
En büyük hatası toptan sonra Makarov ile Guendouzi temaslı oldukları anda Makarov rakibini kafa ile itmiyor aleni kafa atıyor.
Kırmızı kart olmalıydı. Sokak kültüründe kafa atarsan ya burun kırarsın ya iki diş dökersin futbolda illa böyle olması gerekmez.
Birilerine basit gelebilir lakin bu kafa kırmızı karttır. VAR'ın da futbol bilgisi yetmedi, çözemedi, devreye girmedi.
Kayserispor teknik direktörü işi çözdü ikinci yarı Makarov'u oyundan aldı.
Hakemlere tokat gibi bir ders verdi.

Spor yazarları Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Kalesinden çıkıp olay yerine gelen Ederson'a çıkan sarı kart doğru. İlk yarı biterken Brown'a kontrolsüz giren Katango'ya çıkmayan net bir sarı kart var. Hakem önce elini cebine götürdü ne hikmetse (!) sonradan vaz geçti!
Ali Yılmaz bu performansı ile modern hakemlik prototipi mi veya doğru ellerde mi? Hayır.
Hakemlikte oyunu hissetmek kartları ne zaman hangi hallerde vereceğini bilmek gerekir. F.Bahçe farklı galip geldi ya hakem konuşulmayacak toz kalkmayacaktır.
Ancak hakemin eksiği çok. Bir kere faul ve kart standardı yok. Sabredelim belki 2032'ye yetişir ya da yetiştirirler.

F.Bahçe'ye Arjantinli stoper!
Cimbom'dan Sessegnon harekatı!
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
İslamabad'da müzakere masası çöktü! İran "ABD'nin talepleri aşırı" dedi | JD Vance: Anlaşma yok
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray rövanş peşinde!
F.Bahçe Kayseri'de 3 puanı kaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çulcu'dan o pozisyona dair flaş yorum! Çulcu'dan o pozisyona dair flaş yorum! 00:33
F.Bahçe Kayseri'de 3 puanı kaptı! F.Bahçe Kayseri'de 3 puanı kaptı! 00:33
Tedesco'dan Skriniar açıklaması! Tedesco'dan Skriniar açıklaması! 00:33
F.Bahçe'ye Arjantinli stoper! F.Bahçe'ye Arjantinli stoper! 00:33
F.Bahçe zirvede farkı 1'e indirdi! F.Bahçe zirvede farkı 1'e indirdi! 00:32
F.Bahçe'de Skriniar 2. yarıya devam edemedi! F.Bahçe'de Skriniar 2. yarıya devam edemedi! 00:32
Daha Eski
Fatih Tekke: Penaltı tartışmaya açık Fatih Tekke: Penaltı tartışmaya açık 00:32
Alanya'da kazanan çıkmadı! Alanya'da kazanan çıkmadı! 00:32
Alanyaspor-Trabzonspor maçında penaltı kararı! Alanyaspor-Trabzonspor maçında penaltı kararı! 00:32
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 00:32
G.Saray'dan Koopmeiners ısrarı! G.Saray'dan Koopmeiners ısrarı! 00:32
Muriqi, F.Bahçe'ye dönüyor! Muriqi, F.Bahçe'ye dönüyor! 00:32