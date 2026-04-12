Ahmet Çakar'dan Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Mücadelenin ardından Ahmet Çakar'ın yapmış olduğu değerlendirmeler dikkat çekti. İşte Çakar'ın maça dair yorumları ve eleştirdiği isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 09:23
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya geldi. İstanbul devinin 3-0'lık galibiyeti ile sonuçlanan mücadelenin ardından Ahmet Çakar'ın değerlendirmeleri gündem oldu. İşte Çakar'ın karşılaşmaya dair yorumları ve dikkat çeken eleştirileri...

"KALİTE FARKI O KADAR BÜYÜK Kİ..."

"F,Bahçe güle oynaya, belki de pozisyon üretmeden çok farklı bir skorla 3 puanı almasını bildi. Türkiye liginde takımlar arasındaki kalite farkı o kadar büyük ki o kadar korkunç bir uçurum var ki birkaç tane kaliteli ayağın olunca Anadolu'dan puanları alıp geliyorsun. Dün gece de öyle oldu."

"BAL YAPMAYAN ARI GİBİ"

"İlk yarıda F.Bahçe bal yapmayan arı gibiydi. Ceza alanına kadar geliyorlar ama gerisi boş. Fakat devre biterken Kante'nin vuruşu, gol oluverdi. İyi mi vurdu? Belki. İsteyerek mi vurdu? Tabii ama ayağına oturan top gitti köşeden gol oldu."

"KORKULABİLECEK BİR DEPLASMAN RAHAT GEÇTİ"

"İkinci yarı Kayseri çok iyi başladı. Pozisyonlar üretirken ve F.Bahçe baskı altındayken bu sefer de Talisca, sırf mükemmel bir vuruş tekniği olduğu için F.Bahçe'nin ikinci golünü attı. Ondan sonra zaten iş bitti. Nene topu kaptı, gol attı. Talisca kafayı vurdu, golü yaptı ve korkulabilecek bir deplasman rahat geçti."

"F.BAHÇE'NİN OYUNCULARI DEĞİLLER"

"Ama bazı oyuncular asla ve asla F.Bahçe'nin oyuncuları değil. Bunların başında Cherif geliyor. Hatta belki Musaba, hatta Nene. Kerem çok hayati goller atsa da F.Bahçe'de asla istenen verimi veremiyor, veremedi de."

"MAKAROV'A ÇIKAN SARI DOĞRUYDU"

"Hakem Ali Yılmaz için iyi şeyler söylemek isterdik ama söyleyemiyoruz. Bazı sarı kartları es geçti, bazı faulleri yanlış verdi ama Makarov'a verdiği sarı kart doğru. Makarov, gerçek anlamda Guendouzi'ye kafa atmıyor."

