Ahmet Çakar'dan Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Mücadelenin ardından Ahmet Çakar'ın yapmış olduğu değerlendirmeler dikkat çekti. İşte Çakar'ın maça dair yorumları ve eleştirdiği isimler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 09:23
"KORKULABİLECEK BİR DEPLASMAN RAHAT GEÇTİ"
"İkinci yarı Kayseri çok iyi başladı. Pozisyonlar üretirken ve F.Bahçe baskı altındayken bu sefer de Talisca, sırf mükemmel bir vuruş tekniği olduğu için F.Bahçe'nin ikinci golünü attı. Ondan sonra zaten iş bitti. Nene topu kaptı, gol attı. Talisca kafayı vurdu, golü yaptı ve korkulabilecek bir deplasman rahat geçti."
"F.BAHÇE'NİN OYUNCULARI DEĞİLLER"
"Ama bazı oyuncular asla ve asla F.Bahçe'nin oyuncuları değil. Bunların başında Cherif geliyor. Hatta belki Musaba, hatta Nene. Kerem çok hayati goller atsa da F.Bahçe'de asla istenen verimi veremiyor, veremedi de."
"MAKAROV'A ÇIKAN SARI DOĞRUYDU"
"Hakem Ali Yılmaz için iyi şeyler söylemek isterdik ama söyleyemiyoruz. Bazı sarı kartları es geçti, bazı faulleri yanlış verdi ama Makarov'a verdiği sarı kart doğru. Makarov, gerçek anlamda Guendouzi'ye kafa atmıyor."
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.