Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan Ada'ya sol bek çıkarması! İşte Sessegnon planı

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, sol bek takviyesi için Fulham'ın yıldızı Ryan Sessegnon'u gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz oyuncuyu kadrosuna katmak adına planını netleştirirken transferi düşük bir bonservis bedeliyle sonuçlandırmayı hedefliyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 06:50
Adım adım 26. şampiyonluğuna doğru yürüyen G.Saray'da bir yandan da transfer çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.

Kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-kırmızılı yöneticiler birçok futbolcu ile temas halinde bulunuyor.

İsmail Jakobs'un istikrarsız yapısı nedeniyle bu bölgeye önemli bir alternatif üretmek isteyen ve Avrupa'yı düşünen G.Saray, Fulham'ın 25 yaşındaki İngiliz yıldızı Ryan Sessegnon'u takibe aldı.

Normal şartlarda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sessegnon'un sözleşmesinde 1 senelik uzatma opsiyonu bulunuyor.

Fulham'ın bunu kullanarak oyuncusunun serbest olarak ayrılmasının önüne geçeceği tahmin ediliyor.

İlk olarak oyuncuyu bedelsiz olarak zorlayacak olan sarı-kırmızılılar, opsiyonun kullanılması halinde ise transferi minimum bonservis bedeliyle tamamlamaya çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giymek isteyen yıldız ismin transfere sıcak baktığı öğrenildi.

HÜCUMU SEVİYOR
2019 yılında Fulham'dan Tottenham'a tam 27 milyon euro karşılığında transfer olan Ryan Sessegnon burada aradığını bulamamıştı.

2024'te sözleşmesi sona erdiği gibi bedelsiz olarak yeniden yuvasına dönen 25 yaşındaki oyuncu, en olgun dönemini yaşıyor.

Hücuma destek vermeyi seven Sessegnon bu sezon 2 gol atarken 3 de asistle arkadaşlarına katkı verdi.

