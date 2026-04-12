Paulo Costa, Azamat Murzakanov'u 3. rauntta yere serdi

Paulo Costa, Azamat Murzakanov'u 3. rauntta yere serdi

UFC 327'de Paulo Costa, Azamat Murzakanov’u 3. rauntta attığı yüksek tekmeyle nakavt ederek galip geldi. Murzakanov böylelikle kariyerindeki ilk yenilgisini aldı. İşte maçtan detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 10:09
Paulo Costa, Azamat Murzakanov’u 3. rauntta yere serdi

ABD'nin Miami kentindeki Kaseya Center'da düzenlenen Ultimate Fighting Championship (UFC) 327 etkinliğinde heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. Ana maç öncesinde oktagona çıkan Paulo Costa ile Azamat Murzakanov arasındaki hafif sıklet mücadelesi büyük çekişmeye sahne oldu.

Hafif sıklete geri dönen Costa, maç boyunca etkili bir performans sergileyerek rakibini zorladı. Mücadelenin 3. raundunda, 1 dakika 23. saniyede attığı yüksek tekmeyle Murzakanov'u yere düşüren Brezilyalı dövüşçü, hakemin maçı durdurmasıyla nakavtla galip geldi.

Bu sonuçla Paulo Costa önemli bir galibiyet elde ederken, kariyerinde 16'da 16 yapan Azamat Murzakanov ilk yenilgisini yaşamış oldu.

