Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Barcelona'da feda zamanı: Victor Osimhen için 5 isimle yollar ayrılacak!

Son dakika Galatasaray haberleri: Barcelona, yıldız golcüsü Robert Lewandowski ile yolların ayrılması durumunda Victor Osimhen transferine öncelik verecek. Katalan devinin, Nijeryalı santrfor için tüm şartları zorlamakla kalmayıp 5 oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazır olduğu belirtildi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 11:33
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool mücadelesinde sakatlanan ve sahalardan uzak kalan Victor Osimhen için Galatasaray gün sayıyor.

Nijeryalı golcünün oynamadığı dönemde Trabzonspor deplasmanından mağlup dönen Okan Buruk ve öğrencilerini, Osimhen hakkında bir büyük endişe daha bekleniyor.

Afrik-Foot'ta yer alan habere göre Barcelona'nın Osimhen'e ilgisi sona ermiş değil. LaLiga ekibi, transferi bitirebilmek adına 100 milyon euro'dan fazla bir ücreti gözden çıkarmış durumda.

Fakat İspanyol devi, La Liga'nın sıkı finansal kuralları altında hareket etmek zorunda. Bu nedenle yapılacak her büyük transferin, oyuncu satışlarıyla dengelenmesi gerekiyor.

Barcelona'nın, Victor Osimhen transferini bitirebilme adına 5 futbolcuyla yollarını ayırabileceği iddia edildi. İşte o isimler:

JULES KOUNDE

Kounde, Barcelona'nın en değerli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Avrupa genelinde, özellikle Premier League kulüplerinin ilgisini çekiyor. Uzun süreli sözleşmesi sayesinde kulüp güçlü bir pazarlık konumunda ve yaklaşık 80 milyon euro civarında bir bonservis geliri elde edilebilir. Kalitesi nedeniyle satılması zor bir karar olsa da, finansal açıdan en hızlı kaynaklardan biri olabilir.

FERRAN TORRES

Ferran Torres zaman zaman iyi performanslar sergilese de kadronun vazgeçilmez ismi olmayı başaramadı. Hücum hattındaki rekabet nedeniyle daha çok rotasyon oyuncusu olarak görülüyor. Bu yüzden satışı daha kolay bir karar olabilir. Yaklaşık 50 milyon euro civarında bir gelir sağlayabilir.

FRANKIE DE JONG

De Jong son dönemde formunu yeniden yakalayarak önemli bir rol üstlense de takımın en yüksek maaşlı oyuncularından biri. Satılması durumunda yaklaşık 45 milyon euro bonservis geliri elde edilebilir ve maaş yükü de ciddi şekilde azalır. Bu da onu finansal açıdan satılabilir adaylardan biri haline getiriyor.

ROBERT LEWANDOWSKI

Lewandowski kariyerinin son dönemine yaklaşmış durumda. Yaşı nedeniyle yüksek bir bonservis getirmese de ayrılığı maaş ve prim yükünden ciddi tasarruf sağlayabilir. Bu da dolaylı olarak Osimhen transferi için alan açabilir.

MARC CASADO

Genç orta saha oyuncusu kadroda daha geri planda kalıyor. Daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmesi hem kendisi hem de kulüp için faydalı olabilir. Özellikle gelişmekte olan liglerden gelecek teklifler, 20 milyon euronun üzerinde bir gelir sağlayabilir.

İŞTE O HABER

