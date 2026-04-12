Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Kasa dolacak
Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye kiralık olarak transfer ettiği Nicolo Zaniolo, burada gösterdiği performans ile kendine hayran bıraktı. Udinese'nin yetenekli forveti kalıcı olarak transfer etmek istediği ve önünde iki yol olduğu ortaya çıktı. İşte transferde konuşulan rakamlar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 12:16
Serie A temsilcisinin kalıcı transferi gerçekleştirebilmesi için önünde iki seçenek bulunuyor.
Çizme ekibi için ilk yol, Zaniolo'nun bonservisine 5 milyon euro ödemek ve sonraki satıştan sarı-kırmızılı kulübe %50 pay vermek.
Transferde bir diğer seçenek ise İstanbul devine ödeyecekleri 10 milyon euro ile İtalyan oyuncunun bonservisinin tamamına sahip olmak.
Haberde aktarılana göre Udinese, performansı ile kendine hayran bırakan Zaniolo'nun bonservisinin tamamını almaya daha sıcak bakıyor.
Bu sezon Serie A'da 28 mücadelede toplamda 1.923 dakika süre alan yetenekli hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda toplamda 5 kez fileleri havalandırmayı başardı ve 6 asist katkısı sundu.
