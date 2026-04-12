Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Kasa dolacak

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Kasa dolacak

Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye kiralık olarak transfer ettiği Nicolo Zaniolo, burada gösterdiği performans ile kendine hayran bıraktı. Udinese'nin yetenekli forveti kalıcı olarak transfer etmek istediği ve önünde iki yol olduğu ortaya çıktı. İşte transferde konuşulan rakamlar...

ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo, gösterdiği performans ile takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

İtalyan ekibi, son olarak deplasmanda 3-0 galip geldikleri AC Milan maçının ardından yetenekli oyuncu ile ilgili nihai kararını verdi.

Tutto Mercato Web'te yer alan habere göre Udinese, 26 yaşındaki futbolcuyu kesin olarak kadrosunda tutmak istiyor.

Serie A temsilcisinin kalıcı transferi gerçekleştirebilmesi için önünde iki seçenek bulunuyor.

Çizme ekibi için ilk yol, Zaniolo'nun bonservisine 5 milyon euro ödemek ve sonraki satıştan sarı-kırmızılı kulübe %50 pay vermek.

Transferde bir diğer seçenek ise İstanbul devine ödeyecekleri 10 milyon euro ile İtalyan oyuncunun bonservisinin tamamına sahip olmak.

Haberde aktarılana göre Udinese, performansı ile kendine hayran bırakan Zaniolo'nun bonservisinin tamamını almaya daha sıcak bakıyor.

Bu sezon Serie A'da 28 mücadelede toplamda 1.923 dakika süre alan yetenekli hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda toplamda 5 kez fileleri havalandırmayı başardı ve 6 asist katkısı sundu.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
