Fenerbahçe'nin gündemindeki isimden transfer açıklaması geldi!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertliler, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer için gündemde olan Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu ayrılık haberlerini doğruladı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 12:56
Bundesliga'nın 29. haftasında Bayer Leverkusen'e evinde 1-0 mağlup olan Dortmund'da Julian Brandt, maç sonu transfer dedikoduları hakkında açıklamalarda bulundu.
Dortmund'dan ayrılma sürecinin aynı zamanda yeni bir başlangıç anlamına geldiği belirten Brandt, "Hiçbir seçeneği dışlamıyorum. Ama bazı tercih ettiğim şeyler var, bazılarını ise şu an için düşünmüyorum." dedi.
30 yaşına yaklaşan oyuncu, planlarıyla ilgili detay vermekten kaçınırken, "Bırakın sürpriz olsun. Çok fazla fikir var. Hepsi iyi değil ama çok fikir var." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 36 maçta görev alan Julian Brandt, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Kontratı sezon sonunda bitecek olan Alman 10 numarayla Roma ve Leverkusen gibi kulüplerin ilgilendiği belirtiliyor. 29 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
