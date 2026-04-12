İşte Bundesliga tarihindeki ilk kadın teknik direktör!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, eski futbolcu ve teknik direktör Marie-Louise Eta'nın takımın başına getirildiğini resmen duyurdu. 34 yaşındaki genç çalıştıcı, Alman ekibiyle başarılara imza atmak istiyor.

Başkent ekibi Almanya Bundesliga'da 11. sırada yer alıyor. Union Berlin yönetimi, takımlarının Heidenheim deplasmanında 3-1'lik skorla ayrılması sonrası Steffen Baumgart ve ekibiyle yollarını ayırmıştı.

Böylelikle Eta, Bundesliga tarihindeki ilk kadın teknik direktör oldu.

İŞTE MARİE-LOUİSE ETA'NIN AÇIKLAMALARI

Eta, "Kulübün bana bu zorlu görevi emanet etmesinden memnunum. Union'un gücü, her zaman olduğu gibi böyle durumlarda tüm kuvvetleri bir araya getirmekti. Ve elbette, takımla birlikte belirleyici puanları alacağımıza inanıyorum." ifadelerini dile getirdi.