CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor, Karagümrük karşısında makus talihini yenmek için sahaya çıkıyor! Rakibini konuk ettiği ilk maçı 5-1 kazanan ancak sonrasında oynanan 3 randevuda puan kaybeden yeşil-beyazlı ekip, İlhan Palut yönetiminde galibiyet hasretini bitirmeyi planlıyor. Evinde oynadığı son 3 maçta sergilediği performansla dikkat çeken Anadolu Kartalı, son sıradaki rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Şiddetle puana ihtiyacı olan iki takımın mücadelesinde düdük çalacak. İşte Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı yayın saati ve kanal bilgisi...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 10:00 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2026 10:05
Konyaspor-Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım için tıkla!

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda devam ediyor! 31 puanla 12. sırada yer alan Konyaspor, sahasında ağırlayacağı 20 puanlı lig sonuncusu Fatih Karagümrük karşısında galibiyet hasretine son vermek istiyor. Yeşil-beyazlılar, taraftar desteğiyle kritik 3 puanı hanesine yazdırarak nefes almayı hedeflerken; konuk ekip Karagümrük için bu maç ligde kalma yolunda 'tamam mı devam mı' niteliği taşıyor. Peki, Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev maça dair merak edilen her şey...

TÜMOSAN KONYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Tümosan Konyaspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşması, 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 14:30'da oynanacak.

TÜMOSAN KONYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Haftanın açılış seansındaki bu önemli mücadele, Süper Lig'in yayıncısı olan beIN Sports üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Konyaspor 31 puanla 12. sırada güvenli bölgeye yakın dururken, Fatih Karagümrük 20 puanla ligin dibinde bulunuyor. Konyaspor, iç sahada oynadığı son 3 lig maçının 2'sini kazanarak sahasında yeniden bir kale inşa etmeye başladı. 2021'deki 5-1'lik galibiyetin ardından rakibine karşı şansı tutmayan yeşil-beyazlılar, bu kez 3 puanı alarak şanssızlığını kırmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Adil, Uğurcan, Arif, Jevtovic, Melih, Tunahan, Bardhi, Olaigbe, Muleka

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay, Verde, Berkay, Bartuğ, Babicka, Serginho, Larsson

FATİH KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA GOL YEME SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Fatih Karagümrük, Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son 32 maçta da kalesini gole kapatamadı. Bu süreçte toplam 61 gol yiyen İstanbul temsilcisi, kulüp tarihinin en uzun gol yeme serisini yaşıyor. Karagümrük, dış sahada savunma sorununu çözerek kritik deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor.

Öte yandan son üç lig maçının ikisini kazanan Fatih Karagümrük, bu sezon daha önce oynadığı 25 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını eşitlemek ve umutlarını sürdürmek için sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.

KONYASPOR'UN İÇ SAHA PERFORMANSI

Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği ilk Süper Lig maçını Mayıs 2021'de 5-1 kazanmıştı. Ancak daha sonraki üç karşılaşmada puan kaybı yaşadı. İç sahada oynadığı son üç lig maçının ikisini kazanan yeşil-beyazlı ekip, bu çıkışını sürdürmek istiyor.

Son dört lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Konyaspor (2 galibiyet, 2 beraberlik), teknik direktör İlhan Palut yönetiminde istikrarlı bir performans sergiliyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmada düdüğü hakem Oğuzhan Aksu çalacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

"Bazıları F.Bahçe'nin oyuncuları değil"
G.Saray, R. Madridli genç yıldızın peşinde!
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
Somali'de merhametin "Turkuvaz" tonu! Kıtlıkta yardım eli kalkınmada iş birliği: Berat Albayrak'ın temelini attığı filo petrol arıyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Uzundurukan: Bu ayıp da onlara yeter
Cimbom'dan Sessegnon harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Bazıları F.Bahçe'nin oyuncuları değil" "Bazıları F.Bahçe'nin oyuncuları değil" 09:23
Göztepe-Kasımpaşa maçı bilgileri Göztepe-Kasımpaşa maçı bilgileri 09:21
Şampiyonluk yolunda kritik gece! Şampiyonluk yolunda kritik gece! 09:03
Uzundurukan: Bu ayıp da onlara yeter Uzundurukan: Bu ayıp da onlara yeter 08:57
"Bu ligin hakemi değil" "Bu ligin hakemi değil" 08:42
Çulcu'dan o pozisyona dair flaş yorum! Çulcu'dan o pozisyona dair flaş yorum! 00:33
Daha Eski
F.Bahçe Kayseri'de 3 puanı kaptı! F.Bahçe Kayseri'de 3 puanı kaptı! 00:33
Tedesco'dan Skriniar açıklaması! Tedesco'dan Skriniar açıklaması! 00:33
G.Saray, R. Madridli genç yıldızın peşinde! G.Saray, R. Madridli genç yıldızın peşinde! 00:33
F.Bahçe zirvede farkı 1'e indirdi! F.Bahçe zirvede farkı 1'e indirdi! 00:32
F.Bahçe'de Skriniar 2. yarıya devam edemedi! F.Bahçe'de Skriniar 2. yarıya devam edemedi! 00:32
Fatih Tekke: Penaltı tartışmaya açık Fatih Tekke: Penaltı tartışmaya açık 00:32