Nottingham Forest - Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Nottingham Forest - Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’in 33. haftasında zıt hedeflere sahip iki ekip karşı karşıya geliyor. Küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Nottingham Forest, Şampiyonlar Ligi bileti için dev adımlarla ilerleyen Aston Villa’yı City Ground’da konuk ediyor. İşte Nottingham Forest - Aston Villa maçına dair tüm detaylar...

Nottingham Forest - Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Nottingham Forest - Aston Villa maçı canlı anlatım linki...

Premier Lig'de pazar mesaisi City Ground Stadyumu'nda devam ediyor. Ligde kalma savaşı veren Nottingham Forest, taraftarı önünde puan çıkararak nefes almak istiyor. Konuk ekip Aston Villa ise 4. sıradaki yerini sağlamlaştırmak ve Şampiyonlar Ligi yolunda hata yapmamak peşinde. Futbolseverler "Nottingham Forest - Aston Villa maçı saat kaçta?" ve "İngiltere Ligi maçları hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte dev maçın tüm detayları...

NOTTINGHAM FOREST - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasındaki Nottingham Forest - Aston Villa karşılaşması, 12 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 16:00'da başlayacak.

NOTTINGHAM FOREST - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig heyecanı beIN Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ KRİTİK ANALİZ

Lig tablosunda 16. sırada bulunan ev sahibi ekip, alt sıralarla aradaki puan farkını açmak zorunda. Kendi sahasındaki dirençli oyunuyla bilinen Forest, Villa karşısında sürpriz peşinde. Sezonun en flaş takımlarından biri olan Aston Villa, haftaya 4. sırada ve takipçilerine karşı 6 puanlık avantajla giriyor. Unai Emery'nin öğrencileri, deplasmanda alacakları galibiyetle Avrupa biletini büyük ölçüde garantilemek istiyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadelede takımlar arasındaki güç dengesi dikkat çekmişti; ancak Forest'ın iç saha atmosferi bu maçı çok daha zorlu bir hale getiriyor.

NOTTINGHAM FOREST - ASTON VILLA MAÇI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

