CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray-Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadelede Galatasaray sahasında Kocaelispor’u konuk ediyor. Zirvede 67 puanla yer alan sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını korumak isterken, konuk ekip ilk yarıdaki galibiyetin ardından sürpriz peşinde olacak. Futbolseverler karşılaşmanın şifresiz olup olmadığını da araştırıyor. İşte Galatasaray - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularının yanıtı, muhtemel 11’ler ve dev randevunun detayları…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 09:03
Süper Lig'de düğüm çözülüyor! 28 maçta topladığı 67 puanla zirvede yer alan Galatasaray, en yakın takipçisiyle arasındaki 4 puanlık farkı korumak için sahaya çıkıyor. Konuk ekip Kocaelispor ise ligin ilk yarısında mağlup ettiği rakibi karşısında bir sürpriz daha yapma peşinde. Şampiyonluk yarışının en kilit müsabakası için geri sayım başladı. Peki, Galatasaray - Kocaelispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maça dair merak edilen her şey...

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray - Kocaelispor karşılaşması, 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Barış

Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Muharrem, Keita, Show, Sissoho, Agyei, Tayfur, Serdar

GALATASARAY İLE KOCAELİSPOR 42. RANDEVUDA

Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 42. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 1980-1981 sezonunda başlayan rekabette bugüne kadar oynanan 41 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Dokuz mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 76 gol kaydederken, Kocaelispor 39 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Kocaeli'de oynanan mücadeleyi ise yeşil-siyahlı ekip 1-0 kazanmıştı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA

İki takım Süper Lig'de Galatasaray'ın ev sahipliğinde en son 17 yıl önce karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan 20 lig maçında Galatasaray 13 galibiyet alırken, Kocaelispor 4 kez kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Galatasaray 46 gol atarken, Kocaelispor 26 gol bulabildi. Rekabette İstanbul'da oynanan son karşılaşma 22 Şubat 2009'da gerçekleşti ve Kocaelispor deplasmanda 5-2'lik sürpriz bir galibiyet elde etti. Bu mücadelede Taner Gülleri attığı 4 golle maçın yıldızı olmuştu.

REKABETTE EN FARKLI GALİBİYETLER

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Galatasaray aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 1999-2000 sezonunda İstanbul'da oynanan mücadeleyi 5-0 kazanarak en farklı skora imza attı.

Kocaelispor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 1995-1996 sezonunda yine İstanbul'da oynanan maçta 4-0'lık skorla elde etti.

EN GOLLÜ MAÇ: 9 GOLLÜ MÜCADELE

Rekabette en gollü karşılaşma ise 1993-1994 sezonunda oynandı. İstanbul'da oynanan mücadelede Galatasaray, Kocaelispor'u 5-4 mağlup etti. Dokuz golün atıldığı bu karşılaşma, iki takım arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.

Uzundurukan: Bu ayıp da onlara yeter
F.Bahçe'ye Arjantinli stoper!
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
İslamabad'da müzakere masası çöktü! İran "ABD'nin talepleri aşırı" dedi | JD Vance: Anlaşma yok
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cimbom'dan Sessegnon harekatı!
Çulcu'dan o pozisyona dair flaş yorum!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Bu ligin hakemi değil" "Bu ligin hakemi değil" 08:42
Çulcu'dan o pozisyona dair flaş yorum! Çulcu'dan o pozisyona dair flaş yorum! 00:33
F.Bahçe Kayseri'de 3 puanı kaptı! F.Bahçe Kayseri'de 3 puanı kaptı! 00:33
Tedesco'dan Skriniar açıklaması! Tedesco'dan Skriniar açıklaması! 00:33
F.Bahçe'ye Arjantinli stoper! F.Bahçe'ye Arjantinli stoper! 00:33
F.Bahçe zirvede farkı 1'e indirdi! F.Bahçe zirvede farkı 1'e indirdi! 00:32
Daha Eski
F.Bahçe'de Skriniar 2. yarıya devam edemedi! F.Bahçe'de Skriniar 2. yarıya devam edemedi! 00:32
Fatih Tekke: Penaltı tartışmaya açık Fatih Tekke: Penaltı tartışmaya açık 00:32
Alanya'da kazanan çıkmadı! Alanya'da kazanan çıkmadı! 00:32
Alanyaspor-Trabzonspor maçında penaltı kararı! Alanyaspor-Trabzonspor maçında penaltı kararı! 00:32
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 00:32
G.Saray'dan Koopmeiners ısrarı! G.Saray'dan Koopmeiners ısrarı! 00:32