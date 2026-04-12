CANLI | Göztepe-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de Avrupa kupaları yolunda kritik mücadelede Göztepe sahasında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. 46 puanla üst sıraları zorlayan İzmir temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak Avrupa hedefini sürdürmek isterken, konuk ekip deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverler karşılaşmanın şifresiz olup olmadığını da merak ediyor. İşte Göztepe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularının yanıtı ve muhtemel 11’ler…

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 09:21
Göztepe-Kasımpaşa maçı canlı anlatım linki...

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor! Hafta içi lider Galatasaray karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan ancak sergilediği futbolla alkış alan 5. sıradaki Göztepe, 46 puanla Avrupa hedefine odaklandı. Konuk ekip Kasımpaşa ise Kayserispor galibiyetinin moraliyle İzmir'e geliyor. Kalan her maçını final olarak gören İstanbul ekibi, zorlu deplasmandan puanla dönmenin peşinde. Peki, Göztepe - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maça dair merak edilen her şey...

GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Göztepe - Kasımpaşa karşılaşması, 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 17:00'de oynanacak.

GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadele, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet, Baldurson, Kerem, İrfan Can, Diabate, Ben Ouanes, Benedczak

GÖZTEPE İÇ SAHADA YENİDEN SERİ PEŞİNDE

Göztepe, üst üste ikinci iç saha maçına çıkarken Gürsel Aksel'de oluşturduğu atmosferle rakiplerini zorlamayı hedefliyor. Stanimir Stoilov yönetimindeki İzmir ekibi, son olarak Galatasaray karşısında özellikle ikinci yarının başında üstünlük kurmasına rağmen sahadan puansız ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar bu kez yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Savunma performansıyla dikkat çeken Göztepe, bu sezon kalesinde 23 gol görerek ligin en az gol yiyen takımlarından biri oldu. Kaleci Mateusz Lis ise 15 maçı gol yemeden tamamlayarak bu alanda öne çıktı.

KASIMPAŞA CEPHESİNDE MORAL YÜKSELDİ

Kasımpaşa, son haftada Kayserispor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle moral buldu. Bu mücadelede Yunan kaleci Andreas Gianniotis kendi ceza sahasına yakın noktadan gol atarak Süper Lig'de bu sezon fileleri havalandıran ilk kaleci oldu.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul ekibi, bu galibiyetle puanını 27'ye yükselterek düşme hattıyla arasını açtı. Kasımpaşa, zorlu deplasman öncesinde puan ya da puanlar hedefliyor.

EKSİKLER VE FORMDA İSİMLER

Konuk ekipte Cafu kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Deplasman performansı zayıf olan Kasımpaşa'da gözler golcü oyuncu Adrian Benedyczak'ta olacak. Polonyalı forvet, son dört lig maçında da gol atarak dikkat çekici bir form yakaladı.

