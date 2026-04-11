Guendouzi'nin yerde kaldığı pozisyonda kırmızı kart çıkmalı mıydı? Mustafa Çulcu yorumladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında Makarov ile Guendouzi arasında yaşanan pozisyon tartışma konusu olmuştu. A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu, 90+1 programında pozisyonu değerlendirdi. Çulcu, "Makarov'un Guendouzi'ye kafayla vurması kırmızı kart!" İfadelerini kullandı.