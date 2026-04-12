OKULLAR TATİL Mİ? 13 Nisan yarın okul var mı, ders işlenecek mi?

13 Nisan Pazartesi günü yaklaşırken öğrenci ve veliler “Yarın okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Nisan ayının ortasında özellikle ara tatil ve resmi tatil tarihleri merak edilirken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2026 çalışma takvimine çevrildi. 13 Nisan Pazartesi gününün resmi tatil olup olmadığı ve okullarda ders işlenip işlenmeyeceği öğrenciler tarafından sıkça sorgulanıyor. MEB takvimine göre okulların açık olup olmadığı ve ara tatil tarihleri netlik kazandı. İşte 13 Nisan 2026 Pazartesi günü okul durumu ve resmi tatiller listesi…

Nisan ayının ortasına yaklaşırken öğrenci ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde köprü günleri veya ara tatil tarihlerini merak edenler, 13 Nisan Pazartesi gününün durumunu sorguluyor. Peki, 13 Nisan'da okullar açık mı? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre merak edilen tüm detaylar...

13 NİSAN 2026 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre 13 Nisan 2026 Pazartesi günü resmi tatil değildir. 13 Nisan tarihinde Türkiye genelindeki tüm ilk, orta ve lise kademelerindeki okullarda eğitim süreci normal saatlerinde devam edecektir.

Okullar tatil mi 13 Nisan?

BİR SONRAKİ RESMİ TATİL NE ZAMAN?

Nisan ayı içerisindeki tek resmi tatil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. 2026 yılında 23 Nisan günü Perşembe gününe denk gelmektedir ve o gün okullar tatil olacaktır. 13 Nisan tarihi ise bu bayramdan 10 gün önce olduğu için herhangi bir tatil kapsamına girmemektedir.

Okullar tatil mi 13 Nisan?

MEB 2025-2026 İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMANDI?

Pek çok kişi 13 Nisan tarihini ara tatil ile karıştırsa da, MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim yılının ikinci ara tatili 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında, Ramazan Bayramı ile birleştirilerek uygulanmıştır. Bu nedenle Nisan ayı içerisinde (23 Nisan hariç) yeni bir ara tatil bulunmamaktadır.

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okulların kapanış tarihi de öğrenciler tarafından merak ediliyor. MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin alınmasıyla sona erecek ve uzun yaz tatili başlayacaktır.

