Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOFFENHEIM - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hoffenheim - Bayern Münih maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da TiviBu Spor 2, beIN Connect ve TOD TV'de canlı yayınlanacak.

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