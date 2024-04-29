Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçları için flaş fikstür kararı!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftası için alınan flaş karar duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 36'ncı haftasında oynanacak tüm karşılaşmaların 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacağını açıkladı.
Süper Lig'de 36'ncı haftanın programı şu şekilde;
12 MAYIS PAZAR
19.00 Fenerbahçe - Kayserispor
19.00 Trabzonspor - İstanbulspor
19.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray
19.00 Konyaspor - Samsunspor
19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK
19.00 Sivasspor - Başakşehir FK
19.00 Kasımpaşa - Antalyaspor
19.00 Alanyaspor - Beşiktaş
19.00 Hatayspor - MKE Ankaragücü
19.00 Pendikspor - Çaykur Rizespor
İŞTE AÇIKLANAN MAÇ TAKVİMİ: