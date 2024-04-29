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Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçları için flaş fikstür kararı!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan maçlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş fikstür kararı geldi. İşte haberin detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 16:53 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 17:08
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Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçları için flaş fikstür kararı!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftası için alınan flaş karar duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 36'ncı haftasında oynanacak tüm karşılaşmaların 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacağını açıkladı.

Süper Lig'de 36'ncı haftanın programı şu şekilde;

12 MAYIS PAZAR

19.00 Fenerbahçe - Kayserispor

19.00 Trabzonspor - İstanbulspor

19.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray

19.00 Konyaspor - Samsunspor

19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK

19.00 Sivasspor - Başakşehir FK

19.00 Kasımpaşa - Antalyaspor

19.00 Alanyaspor - Beşiktaş

19.00 Hatayspor - MKE Ankaragücü

19.00 Pendikspor - Çaykur Rizespor

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