Konyaspor ayrılığı açıkladı! Fahrudin Omerovic ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollar ayrıldı.

KONYASPOR'UN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.

Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Omerovic ile lig ve kupada toplam 17 maça çıkan Konyaspor; 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Konyaspor, ligin kalan döneminde Fenerbahçe, Samsunspor, Kayserispor ve Galatasaray ile karşılaşacak.