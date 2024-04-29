Haberler Konyaspor Konyaspor ayrılığı açıkladı! Fahrudin Omerovic ile yollar ayrıldı

Konyaspor ayrılığı açıkladı! Fahrudin Omerovic ile yollar ayrıldı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da Fahrudin Omerovic ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlılar 35. haftada Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 14:06 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 14:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Konyaspor ayrılığı açıkladı! Fahrudin Omerovic ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollar ayrıldı.

KONYASPOR'UN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.

Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Omerovic ile lig ve kupada toplam 17 maça çıkan Konyaspor; 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Konyaspor, ligin kalan döneminde Fenerbahçe, Samsunspor, Kayserispor ve Galatasaray ile karşılaşacak.

F.Bahçe istiyordu! O yıldızı Barça kaptı
Zaha G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni adresi
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Şampiyonluk sonrası...
Türkiye üyelere bildirdi: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte desteklenecek
Arda Güler'e İngilliz talip! 50 Milyon Euro...
Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Manaj attı! Sivas evinde kazandı
ŞEHZADE BEĞENDİ TARİFİ | Şehzade Beğendi nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
KOTON HALKA ARZ | KOTON halka arz kaç lot verir, talep toplama tarihleri, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var?
TOKİ 33 İLDE KDV'SİZ ARSA SATIŞI | Yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeli - İşte başvuru tarihleri ve şartlar
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe istiyordu! O yıldızı Barça kaptı F.Bahçe istiyordu! O yıldızı Barça kaptı 13:16
Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 12:57
Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman? Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman? 12:54
Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! 12:08
Fiorentina - Club Brugge maçı ne zaman? Fiorentina - Club Brugge maçı ne zaman? 12:08
Aston Villa - Olympiakos maçı ne zaman? Aston Villa - Olympiakos maçı ne zaman? 12:05
Daha Eski
Zaha G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni adresi Zaha G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni adresi 12:05
İngilizler Mendy'nin peşinde! İngilizler Mendy'nin peşinde! 11:34
Onuachu'dan bir ilk! Sörloth'tan sonra... Onuachu'dan bir ilk! Sörloth'tan sonra... 11:18
Roma - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Roma - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 11:16
Arda Güler'e İngilliz talip! 50 Milyon Euro... Arda Güler'e İngilliz talip! 50 Milyon Euro... 11:11
İsmail Yüksek için büyük endişe! İsmail Yüksek için büyük endişe! 11:10