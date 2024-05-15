AFAD MAYIS AYI KİRA YARDIMI SORGULAMA 2024 | AFAD kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

AFAD MAYIS AYI KİRA YARDIMI 2024 | AFAD, depremzedelere ödenen kira yardımını ilk olarak 1 yıl süreyle devam edeceği bilgisini paylaşmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise vatandaşları evleri teslim edilene kadar kira yardımlarının devam edeceğini ifade etti. Peki AFAD kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? AFAD mayıs ayı kira yardımı ile ilgili detaylar haberimizde...

AFAD KİRA YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

AFAD kira yardımı ödemeleri genellikle her ayın 15'inden itibaren hesaplara aktarılıyor. Ödemeler şehirlere göre farklılık gösterebiliyor. Evlerini henüz teslim almayan kiracılara 5.000 lira ve ev sahiplerine 7.500 lira ödenmeye devam edecek. Ödeme sisteminde yaşanan bazı problemler sebebiyle kira yardımı ödemeleri bazen hesaplara aktarılmıyor.

Ödeme bekleyenler Ziraat Bankası müşteri hizmetleri üzerinden son durumuna ilişkin bilgi sahibi olabilirler.

Alternatif bir yöntem olarak ise mobil bankacılık hesabına giriş yapıldıktan sonra ödemeler, merkezi ödeme ve diğer ödemelere gelerek parayı buradan hesabınıza aktarabilirsiniz.

Mayıs ayı ödeme tarihlerine ilişkin AFAD'dan resmi bir açıklama gelmedi.